«Das Bedürfnis nach Kunst ist im Innern des Menschen»

Die Wintersonne erhellt das Atelier. Hier im ehemaligen Hühnerstall riecht es seit 1957 nach Farbe. In jenem Jahr hängte der Architekt Paul Hählen seinen Beruf an den Nagel, um sich in diesem Refugium gleich neben seinem Wohnhaus der Kunst zu widmen. Seitdem fanden unzählige Werke von hier aus den Weg ins In- und Ausland. Sie bereicherten Vernissagen in der Region, aber auch Ausstellungen von New York bis Mailand.

In einem ehemaligen Hühnerstall steht Hählens Atelier (Foto: Johanna Bossart)

Auch heute wartet gleich neben beschlagenen Fensterscheiben ein grosses Bild auf seine Vollendung. Noch hat es einige weisse Stellen und die Pappel im Vordergrund braucht noch den Hauch eines speziellen Brauns. «Der Name dieser Farbe liegt mir auf der Zunge. Aber im Moment komme ich nicht darauf», sagt Paul Hählen. Seis drum. Paul Hählen plant das Bild in seinem 100.Lebensjahr zu vollenden. Mit oder ohne den Namen für das Braun.

Das Aquarell zeigt Boppelsen, wo Paul Hählen fast sein ganzes Leben zu Hause war. Aber was heisst «war»? Der Künstler geht zwar seit dem 7.Januar auf die Hundert zu, doch strahlt er wie eh und je Tatkraft und Leidenschaft aus. Vor zehn Jahren holte er sich einen Computer ins Haus und ist heute online mit der Welt verbunden.

Braucht es Kunst?

«Gerade unsere Zeit der Digitalisierung und Rastlosigkeit braucht Kunst», sagt er. In diesem Punkt lässt ein Paul Hählen nicht mit sich verhandeln. «Das Bedürfnis nach Kunst ist im Innern der Menschen, aber Kunst im Alltag ist rar geworden. Schauen Sie sich nur an, was die Architektur heute den Menschen zumutet», sagt er und macht dabei ein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. «Gute Kunst ist bildend, ästhetisch, labend, tröstend wie Poesie.» Aber es gebe auch schreckhafte, abstossende Darstellungen, die zu Schlechtem beeinflussten und vor denen man sich hüten sollte. «Beispiele dafür findet man auch in der religiösen Kunst, die oft missbraucht wurde, um Lügen glaubhaft zu machen», wettert er und berichtet dann, dass man früher Kunst nicht nur in Kunstwerken, sondern auch in Arbeiten des Alltags fand.

Zitate hängen überall im Atelier herum (Foto: Johanna Bossart)

Zimmerleute schnitten Ornamente ins Holz, Maurer kreierten Verzierungen im Mauerwerk. «Sie taten es nicht aus Pflicht oder um Vorschriften zu erfüllen, sondern aus Freude an ihrer Begabung», erklärt der Künstler. «Diese Begabung liegt seit Menschengedenken in jedem Einzelnen. Verkümmert dieses Talent, so verkümmert etwas im Innersten des Menschen», sagt er. Doch im grossen Angebot der heutigen Zeit sei es schwierig, Kunst auch zu erkennen. «Kunstkritiker und Journalisten fallen auf Bluffer herein, die unglaublich absurde Dinge ausstellen und verkaufen. Die Galerien überschwemmen die Menschen mit Quasi-Malerei», moniert er und fügt hinzu: «Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.»

Farbintensive Abstraktion

Paul Hählens erste Werke erschienen in düsteren Tönen. «Ich hatte Respekt vor den Farben, denn diese muss man richtig anwenden», sagt er. Heute hängen seine farbintensiven Werke des inzwischen international bekannten Künstlers in Banken, bei Treuhändern, in Versicherungsgebäuden. «Zum Glück gibt es aufgeklärte Menschen, die sich bemühen, Denkweise und Gefühl zu ändern, um Informales zu verstehen und zu lieben», sagt Hählen. Diese Art der Malerei, bei welcher die Farben immer primär massgebend sind, ist nämlich die Kerndisziplin des Bopplissers. «Viele Betrachter machen den Fehler, in abstrakten Bildern doch etwas Gegenständliches zu sehen. Darum zerstörte ich immer bewusst gewisse Details, um die Assoziation mit gegenständlichen Dingen zu unterbinden», sagt er.

Seit einigen Jahren nimmt die Sehkraft des Künstlers ab. «Das kann man auch nicht mehr reparieren. Darum male ich heute nur noch wenig. Aber in unbestimmten Abstraktionen bringe ich immer noch Farbharmonie zustande. Dazu befähigt mich meine Gabe, aus Gefühl harmonisch und ästhetisch zu malen», berichtet er. Paul Hählen ist in seinem 100.Lebensjahr mit sich und der Farbenwelt im Reinen. Aber es gibt auch Dinge, die ihn ein wenig auf die Palme treiben. Er sagt: «Gelegentlich bezeichnet man mich als Kunstmaler. Das stimmt nicht. Ich bin Künstler. Während der Kunstmaler gut malt, stellt ein Künstler Kunst her.»