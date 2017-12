Das Birchermüesli als Fingerfood serviert

Christian Schmidhauser, Küchenchef des Alters- und Pflegeheim Eichhölzli, griff im Rahmen seiner Weiterbildung zum Heimkoch das Thema «Fingerfood im Alter» auf. Seit Jahren wurde über diese alternative Ernährungsform gesprochen, doch mit der praktischen Umsetzung haperte es bis anhin. Mit seinem selber erstellten Kochbuches beschreitet Christian Schmidhauser nun neue Wege und ergänzt damit die altersgerechte Ernährung.

Praktisch jedes Gerichteignet sich für Fingerfood

Unbeschwerter kulinarischer Genuss ist im Alter nicht selbstverständlich. Viele Menschen haben dann Mühe, ihre Mahlzeiten noch mit Messer, Gabel und Löffel einzunehmen. Altersbedingte Krankheiten und Beschwerden wie Arthritis, Arthrose oder Alterszittern können die Nahrungsaufnahme erheblich einschränken, welche schnell einmal zu Unter- respektive Mangelernährung führen kann. Die Folge einer Mangelernährung reichen von nachlassender Muskelkraft, erhöhter Infektanfälligkeit über Herzschwäche bis hin zu neurologischen Störungen.

Durch das Angebot von Fingerfood können Senioren, denen der Umgang mit Besteck nicht mehr gut möglich ist, das Essen einfacher einnehmen. Denn der Greifreflex ist angeboren und bleibt bis zum Lebensende erhalten.

Das Kochbuch von Christian Schmidhauser verdeutlicht mit vielen appetitlichen Bildern, dass es sich beim Fingerfood nicht um Apéro-Häppchen handelt. Vielmehr sind die Rezepte vollwertige Mahlzeiten, welche sich durch Änderung der Konsistenz, der Portionierung und der Präsentation von herkömmlichen Mahlzeiten unterscheidet. So wird beispielsweise Fleisch von Sauce getrennt, die Sauce eingedickt und zum Dippen serviert, das Gemüse in Stäbchen geschnitten und Teigwaren mit Ei und Käse gebacken. Die Portionengrösse wird dabei so gewählt, dass diese mit zwei Bissen verzehrt werden kann.

34 Rezepte füllen das Kochbuch von Küchenchef Christian Schmidhauser. Speisen wie Kartoffelsalat, Truten-Roullade, Kartoffelrösti, Risotto, Früchtesushi bis hin zum Birchermüesli veranschaulichen sein Konzept deutlich und machen Lust, diese alte und neue Essensform selber auszuprobieren.

Essen ist mehrals nur Nahrungsaufnahme

«Christian Schmidhauser hat mit seiner Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität im Alter geleistet», zeigt sich Heimleiter Philipp Frauenfelder stolz zur Arbeit seines Mitarbeiters. «Er belegt eindrücklich, dass Essen mehr ist, als nur Nahrungsaufnahme.» Dass das Projekt und die neu angebotene Essensform im Alters- und Pflegeheim Eichhölzli ihr Ziel nicht verfehlt hat, zeigen die Bewohner, welche nun ihre Mahlzeiten eigenständig, selbstbestimmt und genussvoll einnehmen können. (Zürcher Unterländer)