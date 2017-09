Das Brunnenwasser soll nicht schuld sein

Für Velofahrer lauerte in der Bülacher Marktgasse bis vor kurzem Gefahr. Für einmal kam diese von unten, in Form der Entwässerungsrinnen. War die Pflästerung nass, wurde es für die Velofahrer rutschig.

Zu ungewollten Rutschpartien kam es vor allem im Sommer. Dann wurde das Wasser des Surber- und des Rathausbrunnens oberirdisch über die gepflasterte Rinne abgeleitet. Von dort floss es in die Kläranlage Furt. Dies seit rund zehn Jahren, also seit der Neugestaltung der Marktgasse.

Schürfungen und leichte Kopfverletzungen

Erst in jüngster Zeit kam es jedoch vermehrt zu Fahrradunfällen, wie Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur der Stadt Bülach, erklärt. «Als wir von den Stürzen erfuhren, haben wir einen Naturstein-Spezialisten beigezogen.» Dieser fand heraus, dass das Brunnenwasser in den Rinnen Kalk ablagert. Dadurch sind die Pflastersteine über die Jahre in und neben der Rinne glatter geworden.

Der betroffene Bereich wurde deshalb im vergangenen November mit einem Spezialmittel abgeätzt. Das hat laut von Moos zwar zu einer Verbesserung geführt: «Die ursprüngliche Rauheit der Pflästerung konnte dadurch aber nicht wieder hergestellt werden.»

Sturzfestivalin diesem Sommer

In den vergangenen Sommermonaten sind erneut zahlreiche Radfahrer im Bereich der Rinnen gestürzt. «Allein im Juni wurden uns innerhalb von zwei Wochen drei Unfälle gemeldet», sagt von Moos. Bisher habe es zwar keine gravierenden Verletzungen gegeben. «Nach Augenzeugen-Berichten kamen die Opfer mit mehr oder weniger gravierenden Schürfungen und leichten Kopfverletzungen davon», weiss von Moos.

Ein Fall für die Stadtpolizei

Die Stadtpolizei nahm noch im Juni einen Augenschein vor Ort. Ihr Fazit: Die Wasserinne und der extrem rutschige Boden führen zu sehr gefährlichen Situationen. «Es besteht das Risiko, dass sich zukünftig auch Unfälle mit schwereren Verletzungen ereignen», sagt von Moos.

Gefährdet seien nicht nur geübte Radfahrer, die auf der abschüssigen Marktgasse im Bereich des Rathausplatzes in hohem Tempo abbiegen. Auch unsichere Fahrer, welche unbedarft im Bereich der Rinne bremsen, könnten stürzen. Von Moos denkt dabei speziell an Kinder und Senioren.

Nachdem es zu einem weiteren Sturz kam, ist Ende Juni der bfu-Beauftragte der Stadt Bülach aktiv geworden. Er hat beantragt, die offenen Brunnenabläufe sofort ausser Betrieb zu nehmen. Der Stadtrat beschloss in der Folge, das Wasser der beiden Brunnen ab sofort nicht mehr oberirdisch abzuleiten.

Neuerdings werden sie über die bereits vorhandene unterirdische Ableitung direkt in den Sechtbach entwässert.

(Zürcher Unterländer)