«Das Buchser Dorffest bringt die Leute zusammen»

Buchs. Karl Steiner hat schon einige Dorffeste miterlebt und begleitet. Wie viele es genau waren, kann er auf die Schnelle zwar nicht aufzählen. Dass er als OK-Mitglied aber auf einiges an Erfahrung zurückgreifen kann, steht fest. «Mit den Vorbereitungen sind wir gut auf Kurs», sagt er.

Zurzeit gehe es unter anderem noch darum, die WC-Wagen zu organisieren oder die Stromversorgung sicherzustellen. Auf eine gute Stromversorgung sind zum Beispiel all die Chilbibahnen angewiesen. Rund zwei Dutzend Marktfahrer haben sich für das grosse Fest angekündigt.

Eine beliebte Attraktion, die nicht auf Strom, sondern vielmehr auf Muskelkraft setzt, ist die Schifflischaukel. «Die gehört einfach zu einer Chilbi wie der unseren dazu», sagt Steiner. «Obwohl oder vielleicht gerade weil die Schifflischaukel nicht elektronisch funktioniert, zieht sie jedes Jahr immer viele Besucher an.»

Kontakte knüpfen erwünscht

Als Karl Steiner in den frühen Siebzigerjahren nach Buchs kam, hatte das Dorf gerade mal 1800 Einwohner. Heute sind es rund 3,5 Mal so viel. «Früher haben sich die Leute im Dorf noch persönlich gekannt. Heute ist das schwieriger», ist er überzeugt. Deshalb sei es wichtig, Kontakte zu knüpfen und am Dorfleben teilzunehmen. «Das Dorffest bringt die Leute zusammen», sagt er.

Auf die richtige Ente setzen

Gelegenheiten, neue Leute aus dem Dorf und der näheren Umgebung kennenzulernen, gibt es einige am Dorffest. So kann man zum Beispiel mit dem Dampfzügli über das Festgelände rollen und sich das bunte Treiben quasi auf einem Logenplatz zu Gemüte führen.

Als einen der Höhepunkte bezeichnet Steiner auch das Duck-race (auf Deutsch Entenrennen), welches die Chrischona-Gemeinde und die Feuerwehr gemeinsam organisieren. So kann die Dorfbevölkerung für wenig Geld Gummienten erwerben und ins Rennen schicken. Der Besitzer der Sieger-Ente darf sich auf einen Gewinn freuen.

Musikalisch sorgen neben anderen die «Les Solörs» für Unterhaltung. Die Schweizer Band spielt an verschiedenen Standorten traditionellen New Orleans Jazz. Organisiert hat dies die Kulturkommission Buchs. Ebenso von der Kulturkommission lanciert wurde der Skulpturenwettbewerb, für welchen 30 Hobbykünstler lebensgrosse Figuren geschaffen haben, die nun im ganzen Dorfkern aufgestellt sind.

Im Rahmen des Dorffestes werden diese Künstler für ihre Arbeit gewürdigt. Auch wer während des Festes hungrig wird, muss nicht lange nach Verpflegungsmöglichkeiten suchen. «Das Essensangebot ist querbeet: Fackelspiesse, Fischknus-perli, Chilli con Carne», zählt Steiner einige Beispiele auf.

Mit- statt gegeneinander

Wer für einmal eine Pause von der Festgaudi wünscht, hat die Möglichkeit, am Sonntag am ökumenischen Gottesdienst und an dem von der Gemeinde organisierten Apéro teilzunehmen. Danach kann man die neuen Räume des umgebauten Schulhauses Zihl Trakt 2 besichtigen.

Da das alle zwei Jahre stattfindende Fest im Dorfkern stattfindet und nicht jeder Anwohner bis 4 Uhr in der Früh mitfeiern will, ist Rücksicht und Toleranz angesagt. «Wir nehmen die Vereine und die Marktfahrer in die Pflicht und weisen sie an, den Lärm nach Mitternacht zu drosseln», sagt Steiner.

Er rechnet nicht damit, dass es deswegen Schwierigkeiten geben werde. Dass das Miteinander reibungslos abläuft, dafür sorgt neben den OK-Mitgliedern auch ein Ordnungsdienst, der regelmässig über das Gelände patrouillieren wird.

(Zürcher Unterländer)