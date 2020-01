Das Bülacher Neujahrsbaby heisst Kaja

51 Zentimeter gross und 3760 Gramm leicht ist Kaja Nimerovski. Das Neujahrsbaby liegt friedlich in den Armen der Mutter. Ihre drei Jahre ältere Schwester hüpft entzückt um das neue Familienmitglied herum. Und genau wie sie sind auch die Eltern überglücklich, dass die Kleine nun endlich da ist. Eilig hatte es Kaja nämlich nicht, auf die Welt zu kommen.

Zwei Tage nach ihrem Geburtstermin wollte sie es dann doch wissen. «Plötzlich ging es ganz schnell», erzählt ihre Mutter Svetlana Nimerovski. «Um 5 Uhr kamen wir im Spital Bülach an, und um 6.12 Uhr war sie dann schon auf der Welt.» Doch sie seien gut vorbereitet gewesen, versichert der Vater Slava Nimerovski. «Der Koffer war schon gepackt und der Benzintank aufgefüllt.» Das junge Paar kommt ursprünglich aus der Ukraine und lebte in Deutschland, bis es vor drei Monaten in der Schweiz ein neues Leben anfing.

1374 Babys im letzten Jahr

Gratulierend überreicht Urs Kilchenmann, Mediensprecher des Spitals, der Familie einen Blumenstrauss. «Im Spital gibt es oft negative Situationen. So ein Neujahrsbaby ist da eine schöne Abwechslung.» 2019 kamen im Spital Bülach 1374 Kinder zur Welt, 3 bis 4 im Tagesschnitt.

Dass ihre Tochter gerade das Neujahrsbaby werden würde, damit haben Nimerovskis nicht gerechnet. «Es war eine grosse Überraschung für uns alle», sagt Slava Nimerovski. Auch er und sein Vater seien am 1. Januar geboren worden. «Wahrscheinlich ist das genetisch bedingt», schmunzelt er.