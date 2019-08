Das Entsorgte wird hier zum Schnäppchen

Ein Auto nach dem anderen rollt am Samstagvormittag vor die Glattbrugger Hauptsammelstelle Rohr, um ausrangierte Gebrauchsgegenstände oder Abfall abzugeben. In hohem Bogen fliegen Karton, Altpapier und Alteisen in die Mulden.

Wenn gewünscht, bieten Mitarbeitende der Plattform Glattal sowie Teilnehmende des Arbeitsintegrationsprogramms Pischte ihre Hilfe an. Sie werfen dabei gleich auch einen geübten Blick über das, was entsorgt wird.

«Abfall ist immer auch Wertstoff», sagt Sascha Kürze, Sozialarbeiter und Leiter Auftragswesen. Je sauberer getrennt werde, desto besser eigne sich das Material für die Wiederverwertung. Zur Orientierung ist jede Mulde, jeder Behälter mit Piktogrammen beschriftet.

Sascha Kürz entsorgt ein altes Fahrrad in der Metallsammelstelle. (Bild: Sibylle Meier)

Etliches findet den Weg ins Brockenhaus

Etliche Gegenstände wie Kleinmöbel, Schallplatten, Bücher und Kleider gehen nicht den Weg der Vernichtung. «Vieles lässt sich reparieren, und findet im angegliederten Brockenhaus Sammelsurium bald einen neuen Besitzer», sagt Kürze. Elektrische Geräte werden geprüft und wo nötig repariert, Möbel wieder herausgeputzt.

«Abfall ist immer auch Wertstoff.»Sascha Kürze

Sozialarbeiter und Leiter Auftragswesen

Auf diese Weise hat das Sammelsurium ein stets wechselndes Sortiment und oft auch attraktive Schnäppchen. Jede am Arbeitsintegrationsprogramm teilnehmende Person, so Kürze, bringe Talente und Fähigkeiten mit, und auf diese Weise kämen die Gebrauchsgegenstände wieder zum Funktionieren.

Kundin Anna Bagic schätzt Auswahl im Sammelsurium. Ihre Kleidung ersteht sie meist im Brockenhaus oder auf einem Seconhand-Markt. «Es ist schade, wenn noch gut erhaltene Sachen im Abfall landen», sagt die Klotenerin. «Ich finde bei jedem Besuch im Brockenhaus schöne Kleider oder auch Kleinmöbel, und es macht mich zufrieden, diesen Dingen ein zweites Dasein zu geben.»

Anna Bagic aus Kloten hat schon manches Kleid im Brocki erstanden. (Bild: Sibylle Meier)

340000 Franken für die Aufwertung

Die Aufwertung der Anlage kostete rund 340000 Franken. Geld, das in zeitgemässe Arbeitsplätze und einen geregelten Ablauf investiert wurde. Fotos dokumentieren die Vorher-Nachher-Situation. An einem Infostand erfährt man, was wo entsorgt werden kann.

«Es macht mich zufrieden, schönen Dingen ein zweites Dasein zu geben.»Anna Bagic

Kundin Sammelsurium

Claudia Pfeiffer, Bereichsleiterin Pischte und Opfikerpark, freut sich, dass die Hauptsammelstelle bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommt. Während eineinhalb Jahren wurde die Zufahrt erneuert, die Büsche am Wegrand wurden gestutzt. Das Gebäude, in dem die Büros untergebracht sind, ist nun isoliert. Es gibt einen Aufenthaltsraum, die Garderoben und Duschen für das Personal befinden sich im oberen Stock. Die Garderobenkästchen wurden, ganz im Sinne einer Zweitnutzung, von einem Golfverein gekauft.

«Die 17 Mitarbeitenden vom Verein Plattform Glattal und die Teilnehmenden des Integrationsprogrammes Pischte verfügen nun auch über eine gut eingerichtete Küche», sagt Pfeiffer. Toni Macagnino schätzt die vielseitigen Arbeiten und den regen Kundenkontakt. «Ich arbeite gerne hier, weil mich der Kontakt mit den Kunden bereichert und die Arbeit abwechslungsreich ist», sagt der junge Mann.