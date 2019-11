Körperliche Aktivität gilt als gesundheitsfördernd. Selbst Behörden sehen es als ihre Aufgabe, die Bevölkerung zu mehr Sport zu animieren. So organisieren fünf Furttaler Gemeinden alljährlich eine Bewegungswoche. Auch die Wirtschafts- und Standortförderung Furttal greift das Thema Sport auf. Sie ist das einzige Gremium, das alle sieben Gemeinden sowie sämtliche Gewerbe- und Industrievereine im Tal vertritt.

Bei ihrer öffentlichen Novembertagung, der Furttal-Arena, beleuchtet sie das Furttal als Sportregion. Der Anlass ist öffentlich und findet am 21. November ab 18 Uhr im Golfpark Otelfingen statt. Auf dem Programm stehen Referate vom kantonalen Sportamtchef Stefan Schötzau und vom Chefarzt der Sportmedizin im Balgrist Johannes Scherr. Er war Arzt des Deutschen Olympischen Sportbundes an den Olympischen Winterspielen 2018.

Als Furttaler Referent spricht Peter Nell über Sport im Alter. Der Dälliker engagiert sich bei Erwachsenensport Schweiz und Pro Senectute. Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion sind der Dälliker Gemeindepräsident René Bitterli und Roger Schenk von der Regensdorfer Baumaschinenfirma Robert Aebi dabei. Moderiert wird sie vom ehemaligen Radprofi und Bahnweltmeister Franco Marvulli.

Qualifizierte Arbeitsplätze

Nebst der Organisation von Anlässen wie der Furttal-Arena versucht die Standort- und Wirtschaftsförderung Furttal seit Jahren, qualifizierte Arbeitsplätze ins Furttal zu holen. Durch die Nähe zur Autobahn haben sich vor allem Logistikbetriebe angesiedelt, was zu Mehrverkehr auf den sonst schon überlasteten Furttaler Strassen führte. Die Standort- und Wirtschaftsförderung suchte den Kontakt zur ETH Zürich, die aus allen Nähten platzt und Teilbereiche ins Furttal ausgliedern könnte.

Wie Geschäftsführer Heinz Gärtner sagt, habe man bislang noch keinen Erfolg vorzuzeigen. Doch er sei im Gespräch mit der Immobilienabteilung der ETH. «Sie haben uns gesagt, was die ETH genau sucht. Jetzt werde ich die potentiellen Immobilieneigentümer im Furttal kontaktieren», erklärt er das Vorgehen. In Kontakt mit der ETH Zürich sei er auch bezüglich der Ansiedlung sogenannter «Spin-offs» im Furttal. Diese Firmen seien in der Regel zwei Jahre in Entwicklung an der ETH, bevor sie sich von der Hochschule ganz abnabeln. «Für solche Spin-offs sind wir jetzt auf der Suche nach Lager- und Laborflächen im Furttal.» Da die Verhandlungen am Laufen seien, könne er noch keine Firmennamen nennen.

Apéro in Fokus

Nebst der Ansiedlung von Firmen stellt die Standort- und Wirtschaftsförderung Furttal Plattformen zum Austausch für Unternehmerinnen und Politiker zur Verfügung. Eine solche ist die Furttal-Arena, die im November 2008 zum ersten Mal stattfand. Ein Thema gab es damals noch nicht. Ziel der Tagung war es, die Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft zu festigen.

Die Bilanz des ersten Furttal-Arena fiel durchzogen aus. Vertreter der Wirtschaft forderten, die Standortförderung müsse das gemeinsame Ziel sein und die Gemeinden die entsprechenden Bemühungen der Wirtschaft unterstützen. Die damalige Regensdorfer Gemeindepräsidentin Erika Kuczynski sagte, sie spüre den Willen in den Gemeinden, das Furttal besser zu vermarkten. Doch unter Standortförderung verstünden alle etwas anderes.

Als Plattform war der Anlass ein Erfolg. Über die Zukunft der Furttal-Arena war man sich einig: Es fehlte ein konkretes Thema. So richtete man den Fokus bei der zweite Ausgabe auf das Wachstum des Furttals. Seither beleuchtet man jedes Jahr einen Aspekt der Region. Dieses Jahr geht es um den Sport.