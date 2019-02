Das Furttal wird zur Luzerner Filmkulisse

Zwei Autos stoppen am Montagabend vor der roten Ampel an der Kreuzung Neue Dällikerstrasse/Moosäckerstrasse. Im Offroader sitzt der Ehemann, im Kleinwagen daneben seine Frau. Eigentlich sollte sie ganz woanders sein. Aber er ist ihr nachgefahren und als er sie hier in dunkler Nacht auf der Landstrasse irgendwo im Kanton Luzern vor einem Lichtsignal stellt, ist Feuer im Busch. Schon lange hat er vermutet, dass da etwas läuft. Und jetzt: Hier an der Ampel blickt er durch die Autoscheibe ins Gesicht der Verräterin.

Dass die Umgebung nicht der Kanton Luzern, sondern das Furttal ist und dass in den Autos nicht die Hauptdarsteller des Films sitzen, sondern nur Doppelgänger, das wird der Kinogänger später nicht erkennen. Erkennen tut er auch nicht, dass Stefan Murer vom Tiefbauamt Kanton Zürich mit einem Klick die Ampel auf Rot stellt. Der Kameramann achtet nämlich darauf, dass Murer dabei nicht im Bild erscheint.

«Als ich eine Location für die Aufnahmen suchte, fiel mir diese Ampel auf», erklärt Aufnahmeleiterin Regula Begert. Eine Ampel, die nicht in Serie geschaltet ist, sondern einzeln manipulierbar. Eine, die einsam auf weiter Flur keinen Hinweis auf die Umgebung preisgibt. Eine Ampel, die genau so gut im Kanton Luzern sein könnte.

Viele Drehorte dank guter Verkehrslage

Und dass diese Ampel verkehrsgünstig an der Autobahn und in der Nähe von Zürich leuchtet, kam der Sache zusätzlich noch entgegen. Im Furttal werden auch noch andere Szenen gedreht. In Buchs «wohnen» nämlich die beiden Hauptdarsteller mit ihrem Kind in einem Bauernhaus, im Leistungszentrum ZH-Furttal turnt die Tochter des Nebenbuhlers und die Garderobe der Kunstturner siedelte das Filmteam in der Sportanlage Wisacher an.

Szenenwechsel. Stefan Murer stellt die Ampel wieder auf Normalbetrieb. Dafür sperrt der Verkehrsdienst jetzt die Moosäckerstrasse. Auf dem Teilstück bis zur Einfahrt Wiesackerstrasse wird jetzt weitergedreht. Denn für den Blick durch die verregnete Autoscheibe auf die Betrügerin braucht es die Hauptstrasse nicht mehr. Und so stehen die beiden Autos jetzt vor einer Leinwand, die man rot oder grün beleuchten kann und die so das Lichtsignal simuliert.

Jetzt sitzen die richtigen Schauspieler am Steuer. Es ist eiskalt und die Darstellenden kämpfen mit all ihrer Kunst gegen das Zähneklappern an. Für die Kamera stehen die Autotüren offen. Es zieht. Jetzt läuft auch noch jemand mit einer Spritzflasche ums Auto und befeuchtet die Karosserien und die Strasse. Die Szene spielt bei Regen.

«40 Filmleute sind hier. 35 verschiedene Berufe», erklärt die Aufnahmeleiterin. Drei Stunden steht sie jetzt schon in dieser Nacht. Weitere drei werden folgen. Inzwischen geht sie sparsam mit jedem Wort um. Die Kiefer sind wie eingefroren. Das Filmteam dreht konzentriert an dieser an sich unbeweglichen Szene. Immer und immer wieder wird wiederholt. Regisseur Christian Johannes Koch huscht in dunklem Parker von Monitor zu Monitor. Seine Haare sind zerzaust vom ewigen Kapuze rauf-, und Kapuze runterziehen. Kein Glamour, kein roter Teppich, keine Stars in glitzernden Roben.

Transportfirma wird zur gefragten Kantine

Lichtblick für die Kulturschaffenden ist das Gelände der Bader Paul Transporte AG. Hier kocht der Kaffee, hier benutzen die Filmleute die Toiletten oder «tauen» in den Bürocontainern der Firma auf. In einem Imbisswagen garen 40 Doraden für den Mitternachtssnack.

Vor zwei Monaten fragte die Aufnahmeleitung beim Regensdorfer Logistiker an. «Kulturschaffende haben es nicht einfach und den Schweizer Film so zu unterstützen, fanden wir eine super Sache», sagt Charlotte Ritsch-Bader von der Geschäftsleitung auf Anfrage. Bereits 2004 spielte der Film «Lilo und Fredi» auf dem Geländer der Baders. «Mit Stefan Gubser in einer der Hauptrollen. Ich kann mich gut erinnern», sagt Ritsch-Bader und erklärt dann, dass sie sich auch «The Lines Of My Hand», made im Furttal, auf keinen Fall entgehen lassen werde.

