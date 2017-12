«Das Gesamtpaket hat gestimmt»

Anfang Oktober hatte Jeremy Seewers bisheriger Arbeitgeber Suzuki seinen Rückzug aus den höchsten beiden Motocross-Rennkategorien verkündet. Zu einem Zeitpunkt, zu dem praktisch alle anderen Teams ihre Fahrer für die kommende Rennsaison bereits verpflichtet hatten. Der Bülacher, der in der vergan­genen Saison in der zweithöchsten Klasse, der MX-2-WM-Serie, fünf Grand-Prix-Tageswertungen gewonnen hatte und damit zum zweiten Mal in Folge Vizeweltmeister geworden war, stand vor seinem altersbedingten Wechsel in die Königsklasse MXGP unversehens ohne Vertrag da. Am vorletzten Wochenende vor Weihnachten wurde nun bekannt, dass der 23-Jährige mit dem niederländischen Team Wilvo Yamaha einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Jeremy Seewer, wie gross ist Ihre Erleichterung darüber, dass Sie noch im alten Jahr den Vertrag mit Ihrem neuen Team abschliessen konnten?

Jeremy Seewer: Ich bin schon erleichtert, dass nun alles offiziell ist. Mit dem neuen Team war aber schon seit gut einem Monat alles klar, sodass ich dort bereits mit den Tests und dem Training angefangen habe. Dadurch, dass jetzt alles öffentlich ist und wir kein Geheimnis mehr daraus machen müssen, fühlt sich aber alles noch besser an.

Tatsächlich ist ja schon Anfang November gerüchteweise durchgesickert, wo und für wen Sie in der nächsten Saison fahren könnten. Warum hat sich die offizielle Bekanntgabe seitdem noch so lange hingezogen?

Das einzige Problem war, dass ich ja noch einen gültigen Vertrag mit Suzuki hatte. Den mussten beide Seiten erst auflösen. Schliesslich ist Suzuki durch den Rückzug ja vertragsbrüchig geworden. Dafür war wiederum eine Abfindung an mich fällig – nicht zuletzt deswegen, weil ich wegen des späten Zeitpunkts schlechte Voraussetzungen für die Suche nach einem neuen Team hatte. Aber jetzt haben wir uns einigen können auf eine re­lativ saubere Art und ausser­gerichtlich. Erst als das alles geregelt war, konnte ich den neuen Vertrag mit Wilvo Yamaha unterschreiben.

Wie belastend haben Sie die Unsicherheit nach dem Suzuki-Rückzug empfunden?

Ich bin eigentlich sehr entspannt geblieben. Manchmal habe ich mir schon gedacht, das könne ja nicht so schwierig sein, sich über die Vertragsauflösung zu einigen. Aber weil ich die richtigen Leute in meinem Umfeld habe, allen ­voran meinen Manager Denis Birrer, musste ich mich nie im Detail damit beschäftigen. Auch meine privaten Sponsoren sind stets hinter mir gestanden, da habe ich grossen Rückhalt gespürt. Schlaflose Nächte hatte ich dar­um überhaupt nie. So konnte ich nach dem Saisonende wie geplant regenerieren und danach ganz normal mit dem Aufbautraining anfangen.

Ist das Engagement für Wilvo Yamaha nun eine Ideallösung?

In der gegebenen Situation ist es die mit Abstand beste Lösung. Nur schon, weil es keine Konflikte zwischen dem neuen Team und meinen Ausstattern und Sponsoren gibt.

In die US-amerikanische Motocross-Serie zu wechseln, wäre keine gute Alternative gewesen?

Über den Wechsel in die USA habe ich tatsächlich nachgedacht, ich hatte sogar schon einen Vertrag vor mir liegen. Aber der hat nicht ganz meinen Vorstellungen entsprochen. Ausserdem sehe ich sportlich die grössere Heraus­forderung darin, mich im MXGP zu etablieren. Und nachdem ich mich hier in Belgien so gut eingelebt habe, wollte ich nach zwei Jahren nicht schon wieder ganz woanders hinziehen. Die Trainingsbasis meines neuen Teams in Holland liegt nur rund 20 Fahrminuten von meinem Wohnort Lommel entfernt.

Und was hat dagegen gesprochen, ein Privatteam aufzubauen?

Das wäre die Notlösung für den Fall gewesen, dass ich nichts anderes finde, was mir zusagt. Ein Privatteam wäre eine Monsteraufgabe, weil man so vieles organisieren muss, was in einem grossen Team andere für einen erle­digen. Das wäre zwar sicherlich machbar. Aber die Gefahr, den Fokus auf das Sportliche zu verlieren, ist ziemlich gross. Zurück zu Wilvo Yamaha.

Wie haben Sie zu dem späten Zeitpunkt noch ­Unterschlupf in Ihrem neuen ­holländischen Team gefunden?

Wir haben erfahren, dass das Team mit Benoît Paturel verhandelt hatte, er am Ende den Vertrag aber nicht unterschrieben hat. Darum haben wir mit den Wilvo-Verantwortlichen Kontakt aufgenommen und sind uns schnell einig geworden. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt.

Mit dem Wechsel zu Yamaha, dem Drittplatzierten der Herstellerwertung in der MXGP- Kategorie der vergangenen ­Saison, setzen Sie sicherlich auf kein lahmes Pferd. Aber bei Wilvo handelt es sich nicht um das eigentliche Yamaha-Werksteam. Ein Nachteil?

Materialmässig ist Wilvo tatsächlich top und sicher nicht schlechter, sondern sogar besser aufgestellt als das Yamaha-Werksteam. Denn ein Werksteam muss immer genau das nehmen, was es vom Hersteller bekommt. Dagegen können die Mechaniker eines werksunterstützten Teams wie Wilvo zur Not auch einmal über Nacht die Maschine umbauen, wenn etwas nicht passt. Und zwar, ohne sich dafür das Okay aus der Werkszentrale in Japan einholen zu müssen.

Wie in den ersten Meldungen zu lesen war, fühlen Sie sich auf Ihrem neuen Töff schon ziemlich wohl. Trotzdem bleiben bis zum Saisonstart am 4. März 2018 in Argentinien nur etwas über zwei Monate für die Feinabstimmung. Reicht das?

Auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja schon rund zwei Wochen hier in Belgien mit der Maschine gefahren, am 3. Januar geht es dann richtig los mit der Saisonvor­bereitung, zuerst in Belgien und danach für rund einen Monat in Italien. So läuft meine Saison­vorbereitung ganz ähnlich wie in den letzten Jahren, mit genügend Zeit, um die Maschine optimal einzustellen. (Zürcher Unterländer)