Das Glücksspiel im Tierheim

109,88 Tage. So lange bleibt ein Tier im Durchschnitt im Tierheim Easy in Winkel, bevor sich Tier und ein neuer Halter, eine neue Halterin gefunden haben. 17 Hunde und Katzen waren es 2016 insgesamt. Das Tierheim Pfötli in derselben Gemeinde sowie das Tierschutzheim Rümlang machen auf Anfrage keine solchen Angaben – einfach weil die Aufenthaltsdauer je Tier zu unterschiedlich sind. Während einige schon nach wenigen Wochen ein neues Zuhause erkunden können, warten andere Fellträger monate-, manchmal jahrelang darauf. Das Muster ist wenig überraschend: Ältere, kranke, schüchterne oder, im Gegenteil, besonders auffällige Tiere, haben es auf dem Markt schlicht schwerer. Das zeigen einige Beispiele aus den Unterländer Tierheimen.

Doch lieber einen Welpen

Das erste: Luciano und Taisha, die nun schon drei Mal in der wöchentlichen Tiervermittlung des «ZU» vorgestellt wurden. Ein Besuch im Tierschutzheim Rümlang zeigt, wie überschwänglich, zutraulich und verschmust die beiden sind – Problemhunde sind sie gewiss nicht. Doch Luciano ist elf, Taisha zwölf Jahre alt, und die beiden werden nur zusammen abgegeben. «Sie sind noch sehr aktiv und haben keinerlei Altersgebrechen», sagt Mitarbeiterin Nadine Götz. «Aber viele Interessierte wünschen sich, einen Hund länger halten zu können als die nächsten zwei oder drei Jahre.»

Dass ältere und kranke Tiere einen schwereren Stand für ein neues Zuhause haben, bestätigt Fabienne Devaud vom Tierheim Pfötli in Winkel. «Die Gründe dafür liegen in den Kosten für tierärztliche Behandlungen, Medikamente und auch für das oftmals nötige Spezialfutter.» In ihrem Tierheim wartet zum Beispiel die zehnjährige Katze Chiara auf eine neue Bleibe. Nicht nur ihr Alter macht sie schwerer vermittelbar, sondern auch, dass sie wegen eines Immundefizits nur in der Wohnung gehalten werden kann. Und ein zusätzliches «Manko» der Katze: Chiara ist schüchtern und, wie das Pfötli sie beschreibt, ein Sensibelchen. Dass sie eine herzliche Genossin ist, wenn man ihr Herz erobert hat, zeigt sie eben nicht schon beim ersten Date.

Sensibel ist auch die holländische Schäferhündin Delilah, die im Pfötli lebt. «Als sie zu uns kam, reagierte sie praktisch auf jeden Umweltreiz», schreibt das Tierheim. Delilah jagte Jogger und Velofahrer, verbellte grosse Fahrzeuge, und bei Begegnungen mit Artgenossen reagierte sie meist unfreundlich. Mit intensivem Training habe die dreijährige Hündin nun aber grosse Fortschritte gemacht. «Das hübsche Hundemädchen hat grosses Potenzial», weiss Devaud.

Diagnose Problemhund

Der erste Eindruck zählt, doch er kann aus vielen weiteren Gründen misslingen. Im Tierheim Easy in Winkel lebt seit Anfang Jahr der dreijährige Rüde Django. Django ist nicht der neugierige Vierbeiner, der Fremde mit leuchtenden Augen, einem leisen Fiepen und wedelnder Rute empfängt – er knurrt und bellt sie bis zur Heiserkeit an. «Früher hat er sogar mich gebissen, wenn ich mit der Leine auf ihn zugegangen bin», sagt Tierheimleiter Ernst Krüsi. Django kommt aus Portugal und hat in seinen drei Lebensjahren schon manche Besitzerwechsel durchgemacht, bis er zum Problemhund wurde. «Seine einstigen Besitzer dachten deshalb schon daran, ihn einzuschläfern», sagt Krüsi. Er wollte ihm aber noch eine Chance geben und arbeitet nun schon das ganze Jahr mit ihm. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Unter Krüsis genauer Anleitung und nach einigen Leckerlis akzeptiert Django die fremde Besucherin und zeigt sogar seine Schokoladenseite: verspielt, übermütig und energiegeladen.

Die Vorgeschichte zählt

Django steht stellvertretend für einen weiteren Grund, warum gewisse Tiere lange auf ein neues Daheim warten müssen: «Jeder zweite Hund hierzulande kommt aus dem Ausland, und diese haben oft die eine schwierige Geschichte hinter sich», so Krüsi. Gelangen diese Tiere in unerfahrene Hände, landen sie oft schnell wieder im Tierheim – und die Suche beginnt von vorn.

Dennoch sei es nicht so, dass Tiere ihr Leben lang im Tierheim bleiben. «Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die bewusst genau diesen schwer vermittelbaren Tieren ein schönes Zuhause schenken wollen», sagt Devaud vom Pfötli. Auch Krüsi hebt jene Menschen hervor, die sich für schwierigere Tiere interessieren. So konnte er auch zwei 13-jährige Katzen, die beide unheilbaren Grauen Star hatten, bereits nach zwei Monaten wieder vermitteln. «Solche Fälle zeigen, dass es Ausnahmen gibt.» (Zürcher Unterländer)