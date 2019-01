Das Gutachten eines Piloten spricht gegen den Fluglotsen

Das Bezirksgericht Bülach konnte nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung im September noch kein Urteil fällen. Die Richter haben deshalb ein zusätzliches Gutachten eines Experten eingeholt, welches gestern von diesem mündlich erläutert wurde. Der als Rechtsanwalt tätige Gutachter hat sich unter anderem auf das Gebiet des Luftrechts spezialisiert. Zudem sagte er vor Gericht aus, dass er insgesamt 19 verschiedene Flugzeugtypen steuern kann.Der Experte machte Ausführungen zu verschiedenen Punkten und nahm den Vorfall aus dem Jahr 2012 genaustens unter die Lupe. Schnell war klar: Sein Gutachten stimmt in vielen Punkten mit den Vorwürfen in der Anklageschrift überein.

Als die Parteien — nach den Erläuterungen — Fragen an den Experten stellen konnten, war es nicht überraschend, dass der Verteidiger viele Zahlen und Fakten hinterfragte.

Dem Verteidiger ist das Gutachten ein Dorn im Auge

Zuerst ging es um den horizontalen Abstand der beiden Flugzeuge. Dazu äusserte sich der Experte: «Gemäss Radardaten näherten sich die beiden Flugzeuge bis auf rund 265 Meter an.» Der Verteidiger ist skeptisch: «Es kommt immer wieder vor, dass die Radare ungenaue Zahlen liefern. Was, wenn das hier der Fall gewesen ist?». Der Experte entgegenete: «Das spielt in diesem Fall gar keine Rolle. Entweder sendeten die Radare für beide Flugzeuge richtige oder für beide Maschinen fehlerhafte Signale aus.» Man könne davon ausgehen, dass der berechnete Abstand in beiden Fällen gleich gross ist.

Dem Verteidiger ist das zusätzliche Gutachten trotzdem ein Dorn im Auge: «Der Experte hätte die vorteilhafteste Variante für den Beschuldigten prüfen müssen und nicht die schlechteste.»

Experte hat keine Erfahrung in der Flugverkehrsleitung

Dem Verteidiger dürfte ebenfalls sauer aufstossen, dass der Experte überhaupt keine Erfahrung auf dem Gebiet der Flugsicherung aufweist und den Vorfall nur aus der Sicht eines Piloten beurteilen kann. Der Gutachter meinte aber: «Ich habe grossen Respekt vor dem, was die Fluglotsen leisten. Das würde ich nicht selber machen wollen.»

Der Verteidiger plädiert auf einen Freispruch und zweifelte in seinem Plädoyer im September die Beweise der Staatsanwaltschaft an. Er ist der Ansicht, dass sein Mandant richtig reagiert hat: «Er musste innerhalb einer Sekunde entscheiden, wie eine Kollision zu verhindern ist.» Und letztlich sei ja niemand zu Schaden gekommen.

Die Staatsanwaltschaft fordert einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs. Der Beschuldigte soll zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt werden. Die Staatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer: «Es ist ein unglaubliches Glück, dass zwei erfahrene Piloten in den Cockpits sassen. Beide haben sehr gut reagiert.» Sie ärgert sich, dass der Lotse nicht für seine Fehler einsteht. Bei der Befragung durch das Gericht sagte dieser: «Für mich war klar, dass die Maschinen aneinander vorbeigehen.»

Nachdem gestern beide Parteien Stellung zum Ergänzungsgutachten nehmen konnten, muss sich die I. Abteilung des Bezirksgerichts Bülach nun über das Urteil beraten. Verkündet wird dieses voraussichtlich Ende März. (Zürcher Unterländer)