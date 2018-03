Das Jugendhaus soll Wohnhäusern weichen

Was in Niederhasli vor rund 30 Jahren als modern galt, einezusammenhängende Gebäudestruktur für Wohnungen und Gewerbe, entspricht nicht mehr den heutigen Vorstellungen einer zeitgemässen Überbauung. Das hat auch die Eigentümerin des Areals des ehemaligen Haslimärts entlang des Zentrumswegs zwischen Dorfstrasse und Niederglatterstrasse festgestellt. Deshalb hat sich der Immobilienfonds «UBS Direct Residential» für die Realisierung eines Neubauprojekts entschieden.

Die Gespräche mit der Gemeinde sind vor einem Jahr aufgenommen worden. Gemeindepräsident Marco Kurer sagt: «Unsere Idee, das Grundstück mit dem Jugendhaus an die Investorenfirma zu verkaufen, ist zugleich auch der Trumpf.» Dadurch fliessen 1,5 Millionen Franken in die Gemeindekasse und auf dem um über 500 Quadratmeter vergrösserten Grundstück kann eine gefällige Überbauung entstehen. Allerdings sind mit diesem Verkauf Auflagen verbunden.

Das neue Zentrumsprojekt (Visualisierung: PD)

Die Gemeinde legt Wert auf die Erhaltung des Zentrumscharakters des gesamten Areals. «Auch der Dorfplatz samt Brunnen als öffentlicher Treffpunkt muss bestehen bleiben», hält Kurer fest. Das gilt auch für die Fusswegverbindung zwischen Rätschgass und Zentrumsweg. Ein weiteres Thema ist die Parkplatzsituation. Die Gemeinde verlangt den Einbezug der bestehenden Parkplätze ins Bauprojekt. Zudem will sie das Nutzungsrecht an der geplanten Unterniveaugarage.

Ersatz für Jugendhaus

«Um einen geeigneten Ersatz für das Jugendhaus zu finden, haben wir eine Kommission gebildet. Machbarkeitsstudien sind in Auftrag gegeben.» Es sei klar, dass bis zum Baustart für die drei Wohnhäuser im Frühling 2019 ein neuer Aufenthaltsort für die jungen Leute aus Niederhasli bereitstehen müsse. Gemeindeschreiber Patric Kubli ergänzt: «Die strategische Lage der Liegenschaft ist von grosser Bedeutung. Die Parzelle zu verkaufen, ist keine Entscheidung gegen die Jugend, sondern für das Zentrum.»

Die UBS-Fondsleitung stellt sich klar hinter die Wünsche des Gemeinderats. Christian Sturm erklärt: «Für ein intaktes Dorfleben ist eine publikumsorientierte Nutzung des Dorfplatzes wichtig.» Dieser wird vergrössert und zweckmässig gestaltet. Der Anschluss an die Dorfstrasse und den Zentrumsweg gewährleistet einen besseren Übergang zum Treffpunkt Dorfplatz. Ein Restaurantbetrieb und verschiedene Dienstleister sind gegenwärtig in den bestehenden Gebäuden eingemietet. «Sie könnten ihre Geschäfte auch im Neubau angrenzend an den Dorfplatz weiterführen.»

Patric Kubli, Gemeindeschreiber

Mit einem ausgewogenen Mietermix will man das Zentrum stärken. Für Kurer ist das von grosser Bedeutung, um die Attraktivität Niederhaslis weiter zu steigern. Vorgesehen ist eine gemischt nutzbare Liegenschaft mit flexiblen Gewerbeflächen und Wohnungen in einer zweiten Bauetappe. Zuerst entstehen auf dem Gebiet Richtung Niederglatterstrasse drei Wohnblöcke. Grosszügige Grünflächen mit Verbindungswegen sorgen für eine attraktive Umgebung mitten im Zentrum.

Der private Gestaltungsplan «Zentrumsweg» liegt ab heute für 60 Tage öffentlich auf. Das Dossier kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen oder auf der Website der Gemeinde heruntergeladen werden. Gemäss Gemeindeordnung muss die Bevölkerung über den Plan und auch über den Verkauf des Jugendhausgrundstücks abstimmen. Beides ist für die Gemeindeversammlung vom 5. Juni traktandiert. (Zürcher Unterländer)