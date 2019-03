Das Landi-Bänkli geht mit der Zeit

Metallgestelle stapeln sich im vorderen Teil der Halle. Ein Arbeiter mit einer Schweissbrille macht sich an einem davon zu schaffen. Die Funken sprühen. In einem anderen Teil des Raumes sind Holzlatten in allen Farben und Formen aufgereiht: gelbe, grau-grüne, türkisfarbene, braune und leuchtend rote. Ein anderer Mitarbeiter lackiert eine ganze Serie Latten mit roter Farbe, während sein Kollege das Gestell an eine fast fertige Sitzbank schraubt.

Für grosse Menschen ist das ursprüngliche Landi-Bänkli etwas klein. Bei den Geschäftsleitungsmitgliedern Stephan Bachmann (l.) und Martin Burri – ein Enkel des Firmengründers – weckt es aber nostalgische Gefühle. Foto: Sibylle Meier

Bei der Firma Burri public elements AG in Opfikon-Glattbrugg ist immer noch viel Handarbeit gefragt. Die Firma ist durch ihre Holzbänke bekannt geworden, welche in der ganzen Schweiz und teilweise auch im Ausland anzutreffen sind. Das erste Modell war das traditionelle Landi-Bänkli, das Firmengründer Paul Burri für die Landesausstellung 1939 herstellte. Der Entwurf stammt von den Architekten Charles Hoch und Alfred Altherr und ist vom schlichten Bauhaus-Stil inspiriert. Zum diesjährigen 80-Jahr-Jubiläum gibt die Firma 80 Stück im ursprünglichen Design heraus.

Schweizweit anzutreffen

Über die Jahre hat sich die Gestaltung stetig leicht verändert und heutigen Bedürfnissen angepasst. Dennoch ist der ursprüngliche Charakter in den meisten heutigen Modellen noch erkennbar. «Es ist ein guter Kompromiss zwischen Design, Robustheit und Leichtigkeit», sagt Geschäftsleitungsmitglied Stephan Bachmann. «Die Sitzgelegenheit prägt bis heute viele Stadt- und Ortsbilder der Schweiz.» So laden zum Beispiel allein in der Stadt Zürich rund 4000 Exemplare zum Ausruhen ein. Landesweit dürften es rund 25000 sein. In der Veränderung der Sitzbank widerspiegelt sich anschaulich die gesellschaftliche Entwicklung. Weil die Menschen heute grösser sind, hat sich die Sitzfläche innert 80 Jahren um rund fünf Zentimeter nach oben verschoben. Zudem gibt es mittlerweile Ausführungen für Senioren, die mit einer etwas steilere Lehne ausgestattet sind und über eine glatte Oberfläche verfügen, auf der man besser rutschen kann. Dies soll älteren Menschen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern.

Beim Modell Inklusion dagegen wurde der Rand der Sitzfläche bis auf 30 Zentimeter ab Boden heruntergezogen, damit man das Objekt mit einem Blindenstock besser ertasten kann. Eine helle Latte am Rand macht es auch für Sehbehinderte besser erkennbar. Und eine nicht allzu tiefe Liege soll Rollstuhlfahrern ermöglichen, den Himmel zu betrachten.

Essen und liegen im Freien

In den letzten Jahren sind ganze Lounge-Landschaften entstanden. Für den MFO-Park in Oerlikon wurden erstmal breite Liegen entworfen, die für ein kurzes Nickerchen im Freien taugen. Es kamen Tische hinzu sowie Bänke, die sich um Bäume herum drapieren oder als Raumtrennelemente dienen. «Der knapper werdende Grünraum wird besser genutzt», sagt Bachmann. Mit den kürzeren Mittagspausen und der Schnellverpflegung sei auch das Bedürfnis aufgekommen, draussen zu essen.

Der Familienbetrieb, der unterdessen in vierter Generation geführt wird, fertigt zu einem grossen Teil Einzelstücke auf Bestellung an. Dies sei die Spezialität der Firma, sagt Bachmann. «Mit unseren Löhnen können wir bei der Massenproduktion nicht mithalten.» Ein Vorzeigestück ist zum Beispiel auch die lange geschwungene Bank vor dem Landesmuseum in Zürich. «Heute geht der Trend mehr zu runden, asymmetrischen Formen», stellt Bachmann fest. Das Design entspreche vor allem dem Schweizer Geschmack, sagt Bachmann. Doch auch aus dem Ausland gehen Bestellungen ein. 2012 stattete die Firma etwa das Olympiagelände in London aus. Und aktuell arbeitet sie an einer Serie für die Landesgartenschau im deutschen Überlingen, die nächstes Jahr stattfindet.

Alles für öffentlichen Raum

Obwohl das Bänkli immer noch das Identifikationsprodukt der Firma mit rund 80 Mitarbeitenden ist, hat sie längst diversifiziert. Sie stellt eine breite Palette von Einrichtungen für den öffentlichen Raum her. So etwa Absperrpfosten, Beleuchtungen und Signalemente sowie Infrastruktur für Haltestellen der Glattalbahn und aktuell der Limmattalbahn.

(Zürcher Unterländer)