Der «Zürcher Unterländer» hat kurz vor Saisonstart bei einem Training des EHC Kloten vorbeigeschaut und anschliessend mit Sportchef Felix Hollenstein und Capatin Steve Kellenberger gesprochen. Im Video erzählen die beiden, auf was die Fans in der neuen Spielzeit gefasst sein dürfen. Club-Legende Hollenstein macht keinen Hehl daraus, was er für Erwartungen an sein Team hat: «Wir wollen vorne an der Spitze dabei sein», sagt er und legt nach: «Das Playoff-Final ist unser Ziel. Und das ist machbar».

Der EHC Kloten startet am Freitag auswärts gegen den HC Thurgau. Tags darauf steigt dann das erste Heimspiel in der neuen Saison: In der Swiss Arena trifft der EHC am Samstagabend auf Visp.