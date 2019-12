Das Projekt Stadlerturm kann beginnen

Es ist diskussionslos: Der Stadlerturm muss saniert werden. Für Stadlerinnen und Stadler ist der Aussichtsturm eine Herzensangelegenheit. Das heisst, eine einfache Sanierung – die mittelfristig teuer käme – reicht nicht. Der Gemeinderat unterbreitete der Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung vom Montagabend den folgenden Vorschlag: Der Turm wird neu gebaut, kosten würde das Ganze um die 550000 Franken. Davon könnten indes um die 150000 Franken über Sponsoring finanziert werden.

Die 83 anwesenden Stimmberechtigten (5,2 Prozent) sollten vorerst «nur» über einen Projektkredit befinden, damit das Bauprojekt ausgearbeitet werden kann. Ohne Diskussion und grossen Aufhebens hiess sie die Ausgabe einstimmig gut. Die Projektgruppe hat sich derweil schon mit möglichen Sponsoren und Sponsorinnen auseinandergesetzt, ab Anfang kommendes Jahr beginnen die Gespräche. Die Projektkosten kommen im Juni 2020 an die Gemeindeversammlung, Baubeginn könnte im Herbst sein.

Steuerfusssenkung angenommen

Auch das Budget und den Steuerfuss nahmen die Anwesenden einstimmig an. Stadel weist im Budget 2020 bei einem Aufwand von rund 9,1 Millionen Franken ein Defizit von knapp 400000 Franken auf. Die Politische Gemeinde senkt ihren Steuerfuss von 42 Prozent im Vorjahr auf 39; zusammen mit der Primarschule (49 Prozent) und der Oberstufenschule ergibt dies total 110 Prozent. Als Ersatzmitglied im Wahlbüro wurde im nächsten Traktandum die Stadlerin Sara Fischer (ebenfalls einstimmig) gewählt.

Von seiten der Primarschulgemeinde kam ebenfalls das Budget 2020 zur Abstimmung. Die Primarschule rechnet 2020 mit einem Aufwand von rund 4,1 Millionen Franken und einem Minus von fast 60000 Franken. Dieses Budget wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Die Schule braucht – wie zahlreiche Unterländer Schulgemeinden – dringend mehr Schulraum. Um einen Neubau zu finanzieren, wollte die Schulpflege zwei Liegenschaften verkaufen. Die beiden Geschäfte verschob die Schulpflege allerdings: Gemäss Alex Schnurrenberger, Präsident der Primarschulpflege, könne die Schule zum aktuellen Zeitpunkt weder einen Käufer noch einen Kaufpreis präsentieren, weshalb sich die Abstimmung verzögere. An einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 8. Januar, im Neuwis-Huus erhalten Interessierte mehr Details zum Neubau für die Primarschule sowie die exakten Kosten; die Abstimmung dazu findet am 9. Februar 2020 statt.