Das Provisorium auf dem Schulareal Hohfuri wird vergrössert

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler an der Primarschule Bülach steigt stetig an. Zuletzt sind innerhalb eines Jahres 130 Kinder dazugekommen. Das entspricht einer Zunahme von knapp acht Prozent. Deshalb wurden an den Standorten Allmend und Hohfuri per Schuljahr 2019/20 Modulbauten errichtet. In diesen sind vier zusätzliche Primarklassen und eine neue Kindergartenabteilung untergebracht. Für den Modulbau in Holzelementbauweise beim Primarschulhaus Allmend bezahlt die Stadt rund 180000 Franken Jahresmiete, für den Standort Hohfuri sind es 294000 Franken.

Erweiterung war bereits im Voraus geplant

Auch auf Beginn des Schuljahres 2020/21 braucht es in Bülach zusätzliche Klassenzimmer. Die Primarschulpflege rechnet mit vier bis fünf neuen Primarschulklassen. Davon werden zwei in den bestehenden Räumlichkeiten des Schulhauses Allmend untergebracht. Für zwei bis drei weitere Klassen soll der bestehende Modulbau auf dem Schulhausareal Hohfuri erweitert werden. Der Stadtrat hat dafür einen Kredit von 923000 Franken genehmigt.

Wieso muss der Modulbau bereits nach einem Jahr erweitert werden? Markus Fischer, Leiter Bildung, sagt: «Das war von Anfang an so vorgesehen. Der bestehende Modulbau wurde bereits so erstellt, dass sich ein weiterer Trakt andocken lässt.» Aufgrund der Mietkosten, die jährlich anfallen, habe man jedoch darauf verzichtet, bereits im vergangenen Sommer alle Module aufzubauen. «Beim Schulhaus Hohfuri können wir jetzt nicht mehr weiter aufstocken», sagt Markus Fischer. Der Modulbau beim Schulhaus Allmend soll ein Jahr später, also auf Beginn des Schuljahrs 2021/22, ebenfalls erweitert werden. An beiden Standorten sind künftig dauerhafte Schulhauserweiterungen geplant.

Der Erweiterungstrakt wird von der Stadt für vorerst vier Jahre gemietet. Die Kosten betragen 202000 Franken pro Jahr.