Nachgefragt

«Übers Rägi Camp finden die Vereine neue Mitglieder.»

Die Jubiläumsausgabe des Rägi Camps beginnt in 10 Tagen. Beat Hartmann, wenn Sie als OK-Präsident auf die 25 Jahre Rägi Camp zurückblicken, was freut Sie ganz besonders?



Ich bin stolz, dass wir es immer wieder geschafft haben, uns zu verändern. Das Rägi Camp ist nicht mehr gleich wie vor 25 Jahren, wir haben uns professionalisieren können. Für den Transport der Kinder zum Beispiel werden die Fahrerinnen und Fahrer professionell geschult.



Wie hat sich das Rägi Sportcamp seit 1994 verändert?



Ursprünglich konnten die Kinder aus 10 Sportarten auswählen. Heute stehen 75 Angebote zur Wahl. Darum auch die Namensänderung von Rägi Sportcamp zu Rägi Camp. Nach wie vor ist das Rägi Camp für viele Vereine eine wichtige Plattform, um Mitglieder zu finden. Es gibt aber auch eine Kehrseite der Medaille. Fürs Unihockey zum Beispiel melden sich nach dem Camp jeweils so viele Kinder an, dass der Verein als Einstieg für die neuen Kinder ein Grundlage-Training anbietet. Das ist ein Zusatzaufwand.



Wie feiern das OK und der Verein Rägi Camp das Jubiläum?



An einem Tag wird ein Clown ins Rägi Camp kommen, den hatten wir beim 20-Jahre-Jubiläum schon. Andere spezielle Aktionen sind nicht geplant. Aber die Rucksäcke, welche die Kinder bekommen werden, sind extra bedruckt, so dass das Rägi Camp in den Gemeinden weiterhin sichtbar bleibt. Das OK hat sich dieses Jahr einen Ausflug an den Rheinfall gegönnt, das war aber anstelle des normalen Helferessens. Dieses Jahr werden viele Spitzensportler ans Rägi Camp kommen, vom ZSC und EHC Kloten, vom FCZ-Frauen-Team, bekannte Basketballspieler und Marco Vetsch vom Armbrustschiessen.



Wie viele Stunden investieren Sie pro Jahr für diese Woche?



Rund 200 Stunden, einerseits während der Camp-Woche selber und andererseits für Gespräche mit Sponsoren und die Gestaltung der Druckmittel. Vieles ist inzwischen aber routiniert.







Beat Hartmann, Rägi Camp OK-Präsident