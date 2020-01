Das Rheinstädtchen liest gemeinsam ein Buch

Eglisau startet mit einem neuen Event ins Jahr. Dieses mal geht es hinter die Bücher. Das Projekt, bei dem alle das gleiche Buch lesen und sich darüber austauschen, soll Eglisauerinnen und Eglisauer zusammenbringen. Dafür ausgewählt wurde «Der Sprung», ein Roman von der jungen Schweizer Autorin Simone Lappert.

Als Christoph Hagedorn, Co-Präsident von Viva Eglisau vom Buchprojekt «Appenzell liest» erfuhr, wollte er dies auch in Eglisau machen. «Nichts verbindet die Bevölkerung mehr als ein gemeinsames Projekt», sagt er. Zusammen mit Daniel Stotz von der Schulpflege und Ruth Bolliger von der Bibliothek Eglisau verwirklichte er die Idee. Insgesamt zehn Geschäfte verkaufen nun das ausgelesene Buch. Bei der Auswahl schauten sie darauf, dass das Werk eine Neuerscheinung ist und viel Stoff für Diskussionen bietet.

Springt sie oder nicht?

Dies scheint beim Buch «Der Sprung», welches am 28. August 2019 erschienen ist, der Fall zu sein. Im Roman geht es um eine Frau, die auf einem Dach steht. Hinausgedrängt aus ihrem Leben, droht sie herunterzuspringen und hält einen Tag und eine Nacht lang die ganze Stadt in Atem. Springt sie oder springt sie nicht? Doch mit «dem Sprung» meint die Autorin wohl viel eher jenen Sprung, den ein Leben macht, wenn verschiedene Menschen aufgrund eines Geschehens aus der Bahn geworfen und in einen neuen Zusammenhang gezwängt werden.Sie erzählt von Personen wie dem Polizisten Felix, der an einem Kindheitstrauma leidet oder vom Freund der Protagonistin, der von der Liebe geblendet nicht begreifen kann, dass die Frau auf dem Dach seine Freundin ist. Bei der Erzählung verwebt die Autorin die verschiedenen Geschichten dabei zu einem Ganzen.

Wie Simone Lappert gegenüber dem Internetportal «litaraturblatt.ch» in einem Interview erzählt, greife der Roman fiktiv ein Ereignis auf, welches sie selber mitbekommen habe. Es sei vor allem die Frage gewesen: wie gross die Empathie der heutigen Gesellschaft ist und wie diese mit Menschen umgehe, die aus der Reihe tanzen.

Treffen mit der Autorin

Wer Lust hat beim Buchprojekt mitzumachen, kann das Buch in der Bibliothek Eglisau sowie in der Altstadtbuchhandlung Bülach und in diversen Eglisauer Geschäften zu einem reduzierten Preis kaufen. Bis zum 19. oder 24. Februar hat man Zeit, den Roman zu lesen. An diesen Tagen wird dann am runden Tisch im Platzhirsch am Törlipatz Eglisau zusammengesessen und über das Buch diskutiert. Am 27. März bietet sich die Möglichkeit die Autorin Simone Lappert in der Aula des Städtli-Schulhauses höchstpersönlich zu treffen und sich mit ihr über ihr Werk zu unterhalten. Derjenige der dort aus dem Buch seine Lieblingsstelle vorliest, wird mit einem Büchergutschein von 50 Franken belohnt.

Dass Eglisau so aktiv ist, hat laut Hagedorn zwei Gründe. «Erstens wollten wir das Eglisau ein spezielles Städtchen ist, das kulturell auch etwas zu bieten hat und nicht ein Schlafstädtchen wird.» Der zweite Grund sei der enorme Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren. Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Bevölkerung verdoppelt, sagt Hagedorn. «Viele Zuzüger kamen aufgrund des Städtchens und dem Rhein. Diese wollten aus irgendeinem Grund nicht so recht unter die Leute gehen.» Nebst den anderen Aktivitäten wie dem Städtlizmorge sei so ein Buchprojekt der ideale Anlass sich zu treffen, zusammen über ein Thema zu diskutieren, und sich so kennenzulernen.