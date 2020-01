Das Rheinstädtli erhält ein Gestaltungskonzept

Der Gemeinderat von Eglisau hat in seiner Strategie bezüglich Städtli die folgende Zielsetzung formuliert: «Unser attraktiv gestaltetes und verkehrsberuhigtes Städtli lädt zum Verweilen ein.» Dies ist der offiziellen Website der Gemeinde zu entnehmen.

Da die Vorstellungen betreffend Gestaltung von Törliplatz und Umgebung und bezüglich Verkehrsführung im Städtli erfahrungsgemäss sehr unterschiedlich waren, hatte der Gemeinderat ein breites Mitwirkungsverfahren lanciert. In zwei Arbeitsgruppen «Nutzung» und «Gestaltung» wurde in drei Workshops ein Konzept für Nutzung und Gestaltung im Städtli erarbeitet. Dieses Konzept diente als Grundlage für die Erarbeitung eines sogenannten Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) für das Städtli.

Minimale Massnahmen für Begegnungszone im Städtli

Die Begegnungszone im Städtli soll mit minimalen baulichen Massnahmen bereits 2020 umgesetzt werden, um konkrete Erfahrungen mit dem neuen Regime sammeln zu können. Die Neu- oder Umgestaltung von Strassenbelägen könne später erfolgen. Zur Einführung einer Begegnungszone habe ein Verkehrsgutachten gehört. Dieses wurde im Mai zur Prüfung an die Kantonspolizei weitergeleitet, da diese die Verkehrsführung und die Signalisation bewilligen muss.

In ihrer Antwort von Mitte September habe sich die Kantonspolizei zum Teil kritisch zu der geplanten ersten Phase der Einführung der Begegnungszone geäussert. Derzeit seien Gespräche mit der Kantonspolizei im Gange, um verschiedene Punkte so weit bereinigen zu können, dass die Kantonspolizei eine [Bedingter Trennstrich] Bewilligung in Aussicht stellen könne.

Gemeindeversammlung entscheidet über Kredit

Im Frühling 2020 werde der Gemeinderat das bereinigte BGK in einer Informationsveranstaltung vorstellen. Die Genehmigung des Kredits für eine erste Phase liegt dann in der Kompetenz der Gemeindeversammlung.