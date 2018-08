Das Soliquartier wird um ein Industriegebäude ärmer

An der Solistrasse in Bülach wird bald ein weiteres Industriegebäude abgerissen. Darin beheimatet ist die Fehrmetall AG, und auch Mieter sind betroffen. Hans und Karin Fehr gründeten 1996 die Fehrmetall AG und bezogen mit der Firma zuerst Räum­lichkeiten an der Schützenmatt­strasse. 2001 erwarben Fehrs die Industrieliegenschaft an der Soli­strasse 37 und bezogen zusammen mit der Firma Dekoplus das rund 4000 Quadratmeter grosse Areal. Etwas später mie­tete sich noch der Kostümverleih Varia ein. Auch beherbergte das Gebäude eine grosse Wohnung, und der Parkplatz wurde an Wohn­mobilbesitzer vermietet.

Damit ist nun Schluss. Die Liegenschaft ist verkauft, und Ende Jahr beginnen die Abbrucharbeiten. Hans Fehr wird pensio­niert und es wurde kein Nachfolger gefunden. Der Abschied fällt Karin und Hans Fehr schwer. «Der Betrieb und die Mitarbeiter waren wie eine grosse Familie für uns, unsere Kinder sind hier gross­geworden», blickt Karin Fehr zurück­. Sie habe von Anfang an das Sekretariat und die Vorbereitung der Buchhaltung gemacht und die Kinder immer mitgenommen. «Selbstverständlich tut es weh», bekräftigte auch Hans Fehr. «Hier in Bülach hat das Netzwerk sehr gut funk­tioniert; wir bekamen auch Aufträge von der Stadt.»

Weitere Betriebe betroffen

Eine Op­tion zur Vermietung der Liegenschaft habe es nicht ge­geben­. Man hätte zu viel in das ­alte Gebäude investieren müssen. Und obwohl es in einer Wohn- und Gewerbezone liegt, habe es keine Interessenten für einen Indus­triebau gegeben, sondern nur für Wohnhäuser. Im Betrieb von Fehrs arbeiteten durchschnittlich zwölf Mitarbeiter, zwei ­haben noch keine neue Arbeitsstelle gefun­den. Aber nicht nur den Fehrs fällt der Abschied schwer.

Auch für Martha Altorfer Herren, welche seit 15 Jahren mit ihrem Kostümverleih an der Soli­strasse 37 zu Hause war, geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Ihr Geschäft­ wurde inzwischen nach Eglisau gezügelt. Dort wird neu ab 1. September die ehemalige Mitarbeiterin von Altorfer Herren, Céline Schöller, unter dem Namen Verkleiderei, den Kostümverleih weiterführen. Der Abschied­ tut Altorfer Herren sehr weh: «Für das Geschäft habe ich habe zwar jemanden als Nachfolge gesucht. Aber das Haus selber habe ich richtig gerne gewonnen. Wir drei Firmeninhaber waren eine gute Geschäftsgemeinschaft. Man half sich immer aus und konnte jederzeit fragen, wenn etwas war.»

Weil ihre Nachfolgerin aus Platzgründen nicht alles Inventar übernehmen konnte, ist wie bei Dekoplus ein Räumungs­verkauf gestartet. Und auch die Fehr­metall AG liquidiert im September ihr Büro- und Werkstatt­inventar. Dann, Ende September, wird das Gebäude leer stehen und Ende Jahr abgerissen.

(Zürcher Unterländer)