Das «Stadtblatt» macht Pause

Überraschung in Bülach: Am 9. Dezember hatte das Parlament beschlossen, das «Stadtblatt» finanziell zu unterstützen. In der neuesten Ausgabe titelt dessen Initiant Andreas Nievergelt nun aber auf Seite 1: «Stadtblatt verabschiedet sich bis September».

Grund ist ein Referendum, das vom Bülacher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid ergriffen worden ist (wir berichteten). Schmid will auf diese Weise den jährlichen Zustupf durch die Stadt Bülach stoppen. Nievergelt schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Referendum zustande kommt, als gross ein. Sein Problem: Pro Ausgabe muss er derzeit 2000 bis 3000 Franken aus dem eigenen Sack berappen, rund 100000 Franken habe er bereits investiert. «Wir können nicht mehr guten Gewissens weiteres Geld in das Projekt investieren, ohne zu wissen, wie es weiter gehen wird», schreibt er. Klar ist: Sollte das Referendum angenommen werden, wäre dies der «Todesstoss».

Es war klar, dass es eng wird

Dass es für das «Stadtblatt» auch mit der Unterstützung durch die Stadt Bülach eng werden würde, hatte Nievergelt bereits im Dezember durchblicken lassen. Denn der Stadtrat hatte 50000 Franken beantragt, jährlich wiederkehrend für vier Jahre. Der Gemeinderat kürzte diesen Beitrag dann aber um 5000 Franken pro Jahr. Im vierten Jahr würde das «Stadtblatt» also nur noch 35000 Franken erhalten.

In der vorläufig letzten Ausgabe des «Stadtblatts» räumt Nievergelt wiederholt viel Platz ein, um die Vorteile aufzuzählen, die seine Publikation der Stadt bringe. Auch schreibt er von «teils üblen Anschuldigungen» gegen die wöchentlich erscheinende Publikation. Näher dazu äussern will er sich aber nicht.

Der redaktionelle Text endet mit einem fett gedruckten «PS», in dem Nievergelt - gleichsam als Eigeninserat - seine Dienste bis September anbietet, sollte jemand einen Job für ihn haben.