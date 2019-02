Das Stadthaus wird zum «Universum»

Für Abraham I. Danso steckt in allem ein Universum: Ein Kinderzimmer oder der menschliche Körper seien ebenso ein Universum wie beispielsweise eine Schneeflocke. Am Donnerstag lädt der Künstler ab 18:30 Uhr ins Stadthaus Opfikon zur Vernissage. «Universum, eins in allem und alles in einem» heisst die Ausstellung.

Danso wurde 1968 in Camdon Town in London geboren. Aufgewachsen ist er in Gambia, Lausanne und Zürich. Er bildete sich im Bereich Innenarchitektur aus und erlangte das Berufsdiplom zum Dekorationsmaler. Als Bühnenmaler und Kascheur arbeitete er für das Opernhaus Zürich, von 2005 bis 2007 studierte er an der Höheren Fachschule für Farbgestaltung in Zürich. Dort erlangte er das Eidgenössische Diplom als Farbdesigner. Die verschiedenfarbigen Stockwerke des Stadthaus sind für ihn daher besonders interessant: «Das ist einmalig und kommt mir sehr entgegen.» Heute lebt er in Zürich und kombiniert seine Fähigkeiten in seiner Arbeit als freischaffender Künstler. Beispielsweise produziert Danso das Farbmaterial, das er für seine Bilder verwendet, überwiegend aus Mineral- oder Halbedelstein-Pigmenten selber.

Abstrakt und expressiv

Doch nicht nur die Farben, sondern auch die Ausdruckskunst seiner Bilder ist das, was sie so speziell macht. Er beschreibt sie als abstrakt und expressiv. Sie würden teils auch einen Symbolismus in sich tragen. Auf die Frage, ob dieser auch für die Betrachter ersichtlich sei, antwortet er: «Ich gehe vom Bild aus, nicht vom Betrachter.» Teils würden aber bereits die Namen der Bilder etwas über die Richtung verraten. Er selbst wird jedoch auch an der Ausstellung der 35 bis 45 Bilder sein, sodass man mit ihm darüber diskutieren kann.

Unter den Kunstwerken werden sowohl unverkäufliche wie auch verkäufliche Exemplare sein. Für ein Bild in der Grösse eines Quadratmeters sollte man gemäss Danso ein Budget von etwa 2500 bis 3000 Franken einrechnen. Allerdings gibt es viele Bilder auch als Fine-Art-Poster zu kaufen. Einige gar limitiert und handsigniert.

