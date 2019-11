Das Staunen verbindet Astrophysik und Theologie

«Ich staune nicht mehr so sehr wegen der Grösse des Universums, bin aber je länger, je mehr überwältigt von der simplen Tatsache, dass ich mitten in diesem riesigen, kalten und wilden Weltall in einer blühenden Oase meiner selbst bewusst werde.» Zitate wie diese lassen sich im neuen Buch «Das Universum – Wissen und Staunen» entdecken. Sie stammen aus veröffentlichten und unveröffentlichten Büchern und Artikeln sowie persönlichen Notizen von Arnold Benz.

Der emeritierte Professor des Instituts für Teilchen- und Astrophysik der ETH Zürich hat sich im Laufe seines Lebens intensiv mit den Fachbereichen der Sonnenphysik und der Sternentstehung auseinandergesetzt. Indessen findet der leidenschaftliche Astrophysiker nicht nur bei den Naturwissenschaften grossen Anreiz, sondern auch bei der Geisteswissenschaft der Theologie. Die Begeisterung, mit seinen Forschungen und Erkenntnissen das Verhältnis von Astrophysik und Theologie zu erklären, teilt er mit seiner Ehefrau, der ehemaligen Bülacher Pfarrerin Ruth Wiesenberg Benz.

Zusammenwirken als Paar

Nachdem Ruth Wiesenberg ihrem Ehemann zum 70.Geburtstag ihre Lieblingszitate aus seinen Werken herausgelesen hatte, kam bei den beiden erstmals die Idee für ein gemeinsames Buch auf. Knapp viereinhalb Jahre später dürfen sie nun auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit der Zusammenarbeit zurückblicken. «Dieses Buch gemeinsam hervorzubringen, war für uns sehr schön. Wir hatten nie inhaltliche Divergenzen und waren auch sonst äusserst häufig gleicher Meinung. Einige würden dies wahrscheinlich schon als Fantasielosigkeit bezeichnen», bemerkt Arnold Benz lachend.

«Religion kann man nicht ganz rationalisieren, sonst verpasst

man etwas.»Arnold Benz, emeritierter Professor für Astrophysik, ETH Zürich





Die Kernsätze über astrophysikalische Fachkenntnisse und die in Beziehung stehenden astronomischen Bilder lassen den Leser sprachlos im Staunen. Im Werk steht nämlich nicht das Rationale und Naturwissenschaftliche im Vordergrund, sondern das Geschriebene soll zum Nachdenken, Meditieren und Diskutieren bewegen. «Religion kann man nicht ganz rationalisieren, sonst verpasst man etwas», meint Arnold Benz. Daher lädt das Buch zum Blättern ein und gibt Anlass zum emotionalen Erleben. Obwohl die Zitatensammlung ohne Kontextwissen verständlich ist, sind Verweise zu themenspezifischer Fachliteratur für Interessierte angegeben.

Wie geht das zusammen?

Auf den ersten Blick scheinen die Themengebiete Astrophysik und Theologie in gegenseitigem Widerspruch zu stehen. Obgleich Arnold Benz als Naturwissenschaftler von der Seite der Beobachtungen und der Wirklichkeit kommt, interessiert er sich ebenfalls für subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen, die objektiv weder beobachtbar noch messbar sind. Er berichtet: «Wo Astrophysik und Theologie sich treffen, ist im gemeinsamen Staunen. Es ist grossartig und überhaupt nicht selbstverständlich, dass alles im Universum funktioniert. Dieser Gedanke bringt mich persönlich zum Staunen.» Auch Ruth Wiesenberg ist darüber fasziniert und ergänzt: «Das Staunen über das Universum verbinden wir oft mit Ruhe. Dabei vergessen wir jedoch, dass eigentlich eine gewaltige Dynamik im Weltraum herrscht.»

Einladung zur Vernissage

Das Buch mit dem Titel «Das Universum. Wissen und Staunen» ist in der Altstadt und der Fontis-Buchhandlung in Bülach, online beim Berchtold-Haller-Verlag sowie an der bevorstehenden Buchvernissage erhältlich. An dieser Veranstaltung lesen Arnold Benz und Ruth Wiesenberg aus ihrem Werk. Der Anlass wird von Verlagsleiter Thomas Gerber moderiert und von der Klavierlehrerin und Kirchenpianistin Yuki Yokoyama musikalisch umrahmt.