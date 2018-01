Das Unterländer Neujahrsbaby heisst Emma

Emmas Füsschen sind noch zu klein für die zur Mütze passenden Söckchen. Doch für den Fototermin sollten sie schon drauf sein, meinen die Eltern Marion und Patrick, die ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung sehen möchten. Emma erträgt das Prozedere geduldig und hält die Augen meist geschlossen. Auf dem Kopf hat sie eine violett-weiss gestreifte Mütze. Manchmal streckt sie zaghaft ein Händchen aus, um dann gleich die nächstbesten Finger zu umschliessen. Nur alleine aufs Foto will sie nicht. Lieber nahe aneinandergekuschelt mit den Eltern.

Beinahe noch 2017 geboren

Emma ist das allererste Baby im Jahr 2018, das im Spital Bülach zur Welt kam. 2017 haben 1456 Babys dort das Licht der Welt erblickt. Auch Emmas eigentlicher Geburtstermin war noch im alten Jahr, nämlich an Heiligabend. Statt Weihnachtskind ist sie nun ein Neujahrsbaby geworden. Die Familie erhält einen grossen Blumenstrauss vom Spital, übergeben von Urs Kilchenmann, Fachverantwortlicher Unternehmenskommunikation im Spital Bülach. Im Spital erlebe man den gesamten Zyklus des Lebens, sagt er. Und: «Es ist immer eindrücklich, so ein kleines Geschöpf sehen zu können.»

3930 g schwer und 51 cm gross ist das Menschlein. Am Silvestermorgen wurde die Geburt eingeleitet, nachts um 2.23 Uhr kam Emma dann per Kaiserschnitt zur Welt. «Sie ähnelt ihrem Bruder», sind sich die Eltern einig. Auch Finn kam vor knapp zwei Jahren in Bülach zur Welt und hat seine kleine Schwester schon zweimal besucht. Dass sie gerade ein Neujahrsbaby wird, war unerwartet. Für die Familie war Neujahr auch nichts Spezielles, meint Marion. «Bis jetzt.» (Zürcher Unterländer)