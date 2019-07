Das Unterland ist und bleibt Hotelland

Das Hotelangebot in der Flughafenregion ist allein in den letzten fünf Jahren massiv gewachsen. Ein Indiz dafür sind nicht nur die neu geplanten Hotelbauten, sondern auch die Anzahl Übernachtungen, die das Bundesamt für Statistik in den Städten Opfikon und Kloten gezählt hat: Waren es im Jahr 2013 noch rund 238'000 in Kloten und über 539'000 in Opfikon (total 777'000), verzeichnet das Jahr 2018 bereits knapp 264'000 respektive rund 774'000 Übernachtungen – insgesamt also über eine Million Logiernächte, was einem Wachstum um über ein Drittel entspricht.

Wenig überraschend sind die meisten der insgesamt 41 bestehenden Hotels in den Bezirken Bülach und Dielsdorf rund um den Flughafen angesiedelt. Mit zehn Stück ist die Stadt Opfikon über das ganze Unterland hinweg Hotelmeisterin; den zweiten Platz belegen Wallisellen und Kloten mit jeweils vier Hotelbetrieben, den dritten Bassersdorf, Rümlang und Regensdorf mit jeweils drei Hotels. Hier zeichnet sich nicht mehr nur die Nähe zum grössten Flughafen, sondern auch zur grössten Stadt der Schweiz als Standortvorteil aus – und wer weiss, welches nationale oder internationale Interesse Regensdorf mit der Errichtung der Surfparks wecken wird.

Zwei regionale Beispiele

Mit den geplanten Neubauten wären es total 46 Hotels in beiden Bezirken. Ob dies automatisch zu mehr Konkurrenz führt, ist jedoch unklar. 2018 lag die Auslastung der Zimmer in der Flughafenregion bei 76,4 Prozent. Die Hotels unterscheiden sich in ihrem Angebot und nicht zuletzt in ihren Preisen aber erheblich voneinander – und sie sind in den Gemeinden unterschiedlich präsent. Das lässt sich aus den vom ZU erhobenen Daten anhand zweier Gemeinden exemplarisch darstellen: Rümlang und Eglisau.

In Rümlang sind mit dem Radisson Hotel Zurich Airport, dem Hotel Holiday Inn Express Zurich Airport sowie dem B&B Hotel Zürich Airport bereits drei grosse Hotels in Betrieb. Ein viertes ist derzeit ausgeschrieben: ein Neubau mit 260 Zimmern. Alle vier stehen in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, und sie sind nicht nur durch die Flughofstrasse, sondern auch über die Zugschienen räumlich vom traditionellen Dorfkern abgegrenzt. Das bestätigt auch Rümlangs Gemeindepräsident Peter Meier: «Viele der Hotelgäste kommen beim Bahnhof an und gehen direkt ins Hotel, oder sie werden über einen Shuttlebus zum Hotel gebracht.» Die Gemeinde Rümlang habe damit zwar ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, in der Gesamtmasse sei dies jedoch nicht entscheidend. Meier hebt ausserdem hervor, dass die Hotels auch Arbeitsplätze in die Gemeinde bringen würden, von denen die Bevölkerung profitieren kann.

Zentral im Städtchen

Eglisau stellt einen statistischen Ausreisser dar, denn hier sind drei Hotels in Betrieb trotz einer gewissen Distanz zum Flughafen und der Stadt Zürich. Hier können Touristinnen und Touristen zwischen dem Hotel Restaurant Bahnhof, dem neu eröffneten Hotel Sleep & Stay und dem Romantikhotel Gasthof Hirschen auswählen.

(Hier klicken, um die Karte grösser darzustellen)

Alle drei sind zentral in der Gemeinde angesiedelt und die Gäste entsprechend präsent. Das Hotel Bahnhof Eglisau sowie das Sleep & Stay ist bei Wanderern und Velofahrern beliebt; der Gasthof Hirschen verspricht dagegen das Ambiente dreier Jahrhunderte in ihren Suiten und spricht so ein anderes Publikum an. (Zürcher Unterländer)