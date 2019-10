Das Unterland wird zum Reich der Geister, Zombies und Hexen

Stimmt die Wettervorhersage, bleibt es am Donnerstagabend trocken. Dies dürfte die gruslig verkleideten Kinder freuen, die sich nach Sonnenuntergang mit dem Spruch «Süsses oder Saures» auf die Suche nach Leckereien begeben. Anders die Polizei. Sie hätte nichts dagegen, wenn es regnen würde. Atilla Uysal, Bülacher Polizeichef, sagt: «Bei schlechtem Wetter wären sicherlich weniger Leute auf der Strasse unterwegs.» Dies würde wiederum dazu führen, dass es zu weniger Gesetzesverstössen kommt. Denn Halloween wird von Jugendlichen oft missbraucht. Für sie ist nicht mehr das Ziel, Süsses zu erhalten, sondern vielmehr Saures auszuteilen.

Schulsilvester abgelöst

Im vergangenen Jahr mussten die Kantons- und Kommunalpolizeien in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November rund 40-mal ausrücken. Meist weil Eier gegen Fassaden, Fensterscheiben und Autos geworfen wurden. Es kommt aber auch vor, dass Briefkästen gesprengt werden. Allgemein lässt sich sagen, dass Halloween den Schulsilvester – sowie man ihn früher noch kannte – abgelöst hat.

Dass eine unüberlegte Aktion mit rechtlichen Problemen enden kann, erfuhr ein 17-Jähriger vor einem Jahr am eigenen Leib. Inspiriert durch unzählige Youtube-Videos, in welchen blutrünstige Horrorclowns wahllos Leute erschrecken, zog er mit einer Motorsäge durch die Bülacher Quartiere. Obwohl er zuvor die Kette vom Gerät entfernt hatte, wurde er von der Polizei angehalten, befragt und letztlich wegen Schreckung der Bevölkerung angezeigt. Laut dem Bülacher Polizeichef sind für die diesjährige Halloween-Nacht keine besonderen Massnahmen geplant. «Es wird aber wie immer verstärkte Kontrollen geben.»

In Buchs haben Eier werfende Jugendliche an Halloween schon mehrfach für Ärger gesorgt. Die Gemeinde sei für die bevorstehende Nacht gewappnet, auch wenn sie keine speziellen Vorkehrungen getroffen habe, wie Roger Fankhauser, Leiter der Sicherheitsabteilung, sagt. «Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir einen privaten Sicherheitsdienst haben, der Patrouillen durchführt.»

Bald beliebter als Fasnacht

Auch immer mehr Erwachsene verkleiden sich an Halloween. Etwa dann, wenn sie an eine der vielen Partys gehen, die in ganz Zürich verteilt stattfinden. Susanne Fasnacht, die in Dielsdorf einen Kostümverleih hat, sagt: «Ich habe zwei Kundenkreise an Halloween. Einerseits die Traditionellen, welche sich Hexen-, Vampir- und Zombiekostüme ausleihen, andererseits die Fantasievolleren, die nicht als 08/15-Figur zur Party gehen wollen und sich selber ein Kostüm zusammenstellen.» Sie sei sehr froh, wenn jemand den Kostümverleih berücksichtige und nicht im Internethandel einkaufe.

Laut Susanne Fasnacht wird Halloween immer mehr zum Fasnachtersatz: «Die Fasnacht ist im Unterland rückläufig. Die Popularität von Halloween ist ein Auf und Ab.» Zurzeit sei der Volksbrauch, welcher ursprünglich im katholischen Irland verbreitet war, besonders bei Kindern beliebt. «Schade, dass Halloween bald beliebter ist als die Räbeliechtli-Umzüge.»