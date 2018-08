Das Wandern ist des Wikingers Lust

«Nein, diese Lust habe ich definitiv nicht von meinen Eltern übernommen», sagt der Klotener ­Samuel Widmer mit einem Schmunzeln auf die Frage, ob er die Begeisterung für den Wandersport «vererbt» bekommen habe. Vielmehr hätten ihn seine Eltern während seiner 20-jährigen Fussballkarriere beim FC Kloten unterstützt, wofür er dankbar sei.

Bis ein Kreuzbandriss ihn pausieren liess. Sein bester Freund Thomas habe ihm nach der Operation schliesslich den Ansporn gegeben, regelmässig auf eine Wanderung mitzukommen. Und weil er die Freuden seines neu entdeckten Hobbys der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte, hat der gelernte Speditionskaufmann diesen Sommer seinen Wanderblog mit dem Namen «A Viking Is Hiking» ins Leben ge­rufen.Diesen Übernamen als «wandernder Wikinger» trägt er nun bewusst als sein eigenes Markenzeichen. Mal allein, mal zu zweit oder in einer Gruppe begibt er sich fast jedes Wochenende auf eine Wanderung im In- oder Ausland.

«Wegen meines rothaarigen Bartes nannten mich meine Freunde Wikinger.»Samuel Widmer

Er sei keiner Wandergruppe beigetreten, denn er bevorzuge es, die Routen selber zu bestimmen. Dabei komme es ihm nicht auf die Anzahl bestiegener Gipfel, sondern vielmehr auf das eigentliche Wandern an. Zurück in seiner Klotener Wohnung verfasse er seine Texte recht «flüssig» und lade manchmal noch direkt von einer Wanderung ein paar Fotos auf Instagram, um seine Leserinnen und Leser neugierig auf seinen Blogeintrag zu machen.

Die nördliche Sagenwelt hat es ihm angetan

«Aufgrund meines rothaarigen Bartes nannten mich meine Freunde schnell einmal Wikinger», erzählt der sportliche Wanderer und kürzlicher Absolvent des Zürich Marathons. Und weil ihn die nördliche Sagen- und Götterwelt sehr fasziniere, sei die Wahl des «wandernden Wikingers» einfach ein logischer Schritt gewesen, resümiert Samuel Widmer die Entstehungsgeschichte seines Wanderblogs. Auch lasse sich dieser Name gut reimen.

Wissenschaftler kommen derzeit aufgrund von neusten Ausgrabungen dem Leben der Wikinger mehr und mehr auf die Spur. So deuten viele Hinweise darauf hin, dass in ihrer bis dahin als rein patriarchalisch bestimmte Gesellschaftsstruktur durchaus Frauen Führungspositionen innehielten. Fast 1000-jährige Erfahrungsberichte von arabischen Geschichtsschreibern berichten davon, dass Wikingerfrauen das Recht gehabt hätten, sich scheiden zu lassen. Diese Fakten inter­essieren den jungen Wanderer ungemein. Die Reiselust der alten Wikinger scheint definitiv in ­Samuel Widmer weiterzuleben.

Samuel Widmer aus Kloten berichtet von seinen Wanderungen online in einem eigenen Blog. Dies macht er ausschliesslich in englischer Sprache, um sich von Blogs mit deutschen oder schweizerdeutschen Texten besser abheben zu können. Foto: Paco Carrascosa

Auf seinen Wanderungen nehme er übrigens jeweils einen ­bescheidenen Proviant mit. So habe er stets einen Vorrat an Appen­zeller Biberli und Cervelats im Rucksack. Angesprochen auf seine Kameraausrüstung, verweist er auf sein treues Smartphone. Die zwischen 4 und 5 Megabyte grossen Bilder zeigen viele Details. «Oft liegt auch mal ein Selfie drin», meint Samuel Widmer. Doch lieber stelle er sich jeweils so hin, dass er von hinten in die Berge blickend aufs Bild komme.

Mit englischen Texten sich in der Blogszene behaupten

Beim Besuch des Wanderblogs stellt man schnell fest, dass die Texte ausschliesslich auf Englisch geschrieben sind. Das habe durchaus seinen guten Grund, wie Samuel Widmer erklärt. Zum einen könne er sich von Blogs mit deutschen oder schweizerdeutschen Texten besser abheben. Zum anderen beherrsche er dank seiner langjährigen Reisen in Südostasien und Australien die englische Sprache. «Englisch liegt mir halt sehr», erklärt Widmer, der schon seit seiner Kindheit gerne schreibt und sogar einmal den Beruf des Journalisten in Erwägung gezogen habe.

Der Blick in seinen neusten Blogeintrag über eine dreitägige Wanderreise nach Slowenien zeigt: Mit viel Liebe zu Details und gespickt mit poetischen Anekdoten über menschliche wie tierische Begegnungen hat Samuel Widmer ganz mühelos den Sprung vom «wandernden» zum «schreibenden Wikinger» geschafft. (Zürcher Unterländer)