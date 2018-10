Das Ziel steht – am Weg wird gearbeitet

«Ich kam ja mit einer klaren Vorstellung, wohin ich möchte», sagt Selina Ammann. Ihr Ziel: Musik studieren. «Jakub Dzialak und Anna Savytska haben dann nicht einfach gesagt, dass das nicht gehe. Sondern wir haben das Ziel ins Auge gefasst und angefangen darauf hinzuarbeiten.» Das zeichne die beiden aus, findet die junge Musikerin denn auch. Es spiele gar keine Rolle, mit welchen Ansprüchen man Stunden bei ihnen besuche. Vom Meisterkurs bis zu Stunden für Hobby-Musiker sei alles möglich. Für Ammann machte jede besuchte Stunde Sinn. «Zwischen Technik und Musikalität herrscht eine gute Balance», findet sie.

Anderer musikalischer Hintergrund

Da Ammann nicht aus einer Musikerfamilie stammt, fehlten ihr gewisse Kenntnisse. Die konnten ihr in Winkel vermittelt werden, wie sie sagt. «Wissen, das über das Studium hinausgeht», nennt sie es. Dazu gehört der interkulturelle Austausch – Dzialak und Savytska kommen aus Polen und der Ukraine. «Sie haben einen sehr breiten musikalischen Hintergrund.» Auch der Austausch mit anderen Musikern hat es Ammann sehr angetan. Sie durfte an der von Dzialak und Savytska mitorganisierten Dora Schwarzberg-Akademie teilnehmen. «Ich ging ins Blaue hinein mit», sagt sie. Es habe geheissen, da gebe es viele Studenten und man werde den ganzen Tag unterrichtet. So richtig vorstellen konnte Ammann sich das aber nicht.

Wenn sie daran zurückdenkt, wie es in der Akademie zu- und herging, gerät sie ins Schwärmen. «Es war eine sehr lehrreiche Zeit, es hat mir sehr gut gefallen.» Zehn Tage dauerten die Kurse in der Ukraine. Die Stimmung sei sehr speziell gewesen mit all den Musikern. Die Teilnehmenden kamen etwa aus Norwegen, Dänemark, Kanada, der Ukraine oder Weissrussland. Ammann war die einzige Schweizerin. «Die Musik war unsere gemeinsame Sprache.» Ihr sei es freigestellt gewesen, wie sie teilnehmen wollte.

So sass sie gelegentlich einfach in Stunden, in denen andere Musiker unterrichtet wurden. Was sie ebenfalls als lehrreich empfand. Und: «Ich war überrascht, wie viel familiär es da zu- und herging.»

Dozentin mit klingendem Namen

Vor Dora Schwarzberg habe sie dabei erst einmal Respekt und Ehrfurcht gehabt. Schliesslich ist sie die Dozentin, die der Akademie ihren Namen gibt – und die eine grosse internationale Karriere gemacht hat. Aber dann habe man zusammen viel gelacht, Schwarzberg habe viele Geschichten erzählt von sich selber und von Erfahrungen mit anderen Musikern. «Das war sehr spannend. Sie ist eine grosse Persönlichkeit, ein Unikum.»

Ammann setzt nicht voll auf Musik. Seit anderthalb Jahren arbeitet sie im Gastro-Bereich, und nach der Matura hat sie eine KV-Lehre angefangen. In zwei Jahren ist der Abschluss. Die Geige ist für sie die Hauptsache, aber es sei auch gut, daneben noch etwas anderes zu haben, sagt Ammann.

Den Unterricht in Winkel besucht sie zweimal wöchentlich, und in der Freizeit, die verbleibt, gehts sie gerne mit Freunden aus, treibt Sport oder liest. Zwei bis drei Stunden übt Ammann im Schnitt täglich. Aber nicht stur: «Manchmal sind es vier, manchmal ist es nur eine». Es komme ihr weniger auf die Anzahl Stunden an, als vielmehr auf gezieltes Üben. Genau das sei etwas, was sie im vergangenen Jahr gelernt habe: «Eine gewisse Gelassenheit.»

Diese bezieht sich auch darauf, dass sie nicht gleich Selbstzweifel hegt, wenn sie ein Stück nicht innert Wochenfrist lernt. Oder dass sie ihr Lampenfieber vor Auftritten besser in den Griff kriegte. «Stress in der Musik bringt nichts», sagt sie heute. (Zürcher Unterländer)