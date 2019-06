«Das beheizte Becken ist ein Vorteil»

Kühler Mai vermiest Badis den Saisonstart

Es war der kühlste Mai seit 30 Jahren. In Kloten beispielsweise lag die Tagesdurchschnittstemperatur bei lediglich 10,9 Grad. Ein Ausflug in die Badi ist bei diesem Wetter schlicht undenkbar. Trotzdem sind vier Freibäder im Unterland bereits am 1. Mai in die neue Saison gestartet. Darunter auch das Freibad Töss Side in Rorbas. Bademeister Thomas Tessaro sagt: «Der Mai war katastrophal.» Begonnen habe er zwar gut, «am 1. Mai hatten wir 150 Gäste». Danach habe es aber auch Tage gegeben, an denen lediglich acht Leute in die Badi gekommen seien, sogenannte «Hardcore-Schwimmer», die sich bei jeder Wetterlage ins Wasser wagen würden. «Im Durchschnitt waren es im Mai 20 Leute pro Tag. Das ist schlimm für uns, vor allem weil auch der Restaurationsbetrieb darunter leidet», führt Tessaro aus.



Hallenbad als Rettung



Ein wenig besser kam das Aqua-Life-Schwimmbad Faisswiesen in Dietlikon davon. Der Grund: Die Anlage verfügt neben dem Freibad auch über ein Hallenbad. Marianne Surber, Assistentin Geschäftsführung, sagt: «Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war es trotzdem ein schlechter Start in die Sommersaison.» Das schlechte Maiwetter habe die Leute zu vermehrten Hallenbadbesuchen motiviert – der Verkauf der Sommersaisonabonnemente hingegen sei schlecht verlaufen. «Nun hoffen wir auf einen guten Juni, einer der wichtigsten Einnahme-Monate», erklärt Surber. Allgemein lässt sich sagen, dass die Unterländerinnen und Unterländer Anfang Sommer lieber in die Badi gehen, da sie dann noch nicht in den Sommerferien gewesen sind. Nach den Badeferien nimmt das Interessen an den heimischen Freibädern ab.



Ebenfalls seit dem 1. Mai geöffnet hat das Freibad im Water World Wallisellen. Thomas Reutener, Geschäftsführer der Sportanlagen AG Wallisellen, sagt: «Im Mai kamen 25200 Gäste zu uns. Das sind ein wenig mehr als im Jahr zuvor und 13 Prozent weniger als im Mai 2017.» Deshalb spreche er nicht von einem Fehlstart. «Wir profitieren jeweils auch von regnerischem und kaltem Wetter, da wir ein grosses Hallenbadangebot haben.» So seien am Sonntag, 5. Mai, als es sogar noch schneite, über 1600 Gäste ins Water World gekommen. «Was das Wetter betrifft sind wir sehr unabhängig», sagt Reutener. Am schlechtesten seien schöne Tage, an denen es nicht allzu heiss werde. «Dann ist es zu warm, um ins Hallenbad zu gehen und zu kalt, um ins Freibad zu gehen.» (fzw.)