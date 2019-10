Das erste Bülacher Herti-Fest zeigte wie Konsum mit Köpfchen geht

Im Bülacher Hertiquartier köchelt an diesem ersten Oktobersamstag ein leckeres veganes Curry über dem offenen Feuer. Denn es steht ein besonderes Quartierfest an.

Eingeladen hat der Verein Transition-Bülach. Mit dabei sind das Restaurant Gleis 7, welches vor einem halben Jahr eröffnet hat, die soziale Institution Hertihus der Heilsarmee sowie die Künstler des Sandhüsli. Zusammen stellen sie am ersten Herti-Fest das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum.

Hier feiert Bülach die bewusste Art zu leben und die Organisatoren wollen zeigen wie man möglichst sinnvoll konsumieren kann. Wer Orientierung sucht, wie ein nachhaltiges Leben in Bülach in vielen Facetten ganz gut möglich ist, kann mehr dazu im Dokument «Clever konsumieren» finden, das der Verein im Internet aufgeschaltet hat.

«Selbstverständlich verkochen wir heute auch Gemüse, das im normalen Verkauf nicht angeboten wird.» Barbara Wäfler, Sozialbegleiterin im Hertihus

Darin hat der organisierende Verein Informationen gesammelt, worauf beim Einkauf zu achten ist, wo in Bülach welche Produkte zu kaufen sind und was es mit der Bedeutung von Regionalität und Saisonalität auf sich hat.

Des Preisträgers Atelier

Barbara Wäfler, die am Curry-Topf steht und als Sozialbegleiterin im Hertihus arbeitet, erklärt: «Wir beziehen viele Lebensmittel von der Schweizer Tafel und selbstverständlich verkochen wir heute auch Gemüse das im normalen Verkauf nicht angeboten wird.» Darunter sind zum Beispiel auch Karotten, die nicht ganz der üblichen Form entsprechen.

Diese schmälern den Geschmack des Gerichts aber keineswegs. Bald schon versammeln sich die hungrigen Gäste um ihren Topf. Zu trinken gib es unter anderem auch ein Brotbier, das mit altem Brot gebraut wurde. Und als Dessert gibt es feine italienische Gelati. Crêpes, wahlweise mit süsser oder salziger Einlage, finden reissenden Absatz unter den Geniessern.

«Wir wollen Bülach positiv gestalten und nachhaltig machen.»Mathias Spicher, Präsident des Vereins Transition-Bülach

Nach dem kulinarischen Boxenstop gehts ins Sandhüsli, wo Pascal Fehr seine Kunstinstallationen präsentiert die er aus altem Eisen – oder einfach Schrott, wie manche zu sagen pflegen – herstellt. Dem gelernten Kunstschlosser und Metallplastiker hat man in Bülach im Jahr 2017 den Kulturpreis der Stadt verliehen. Am Herti-Fest führt der Preisträger die Besucher in seine Werkstatt, wo er kreativ tätig ist und seine Ideen umsetzt.

Als Bereicherung des Festes zelten «die Kelten» vor Ort. Im selbstgenähten Gewand steht Simone Küng den Besuchern Red und Antwort. Sie sei oft an Mittelaltermärkten und schlafe auch draussen. «Wenn wir ein kleines Zeltdörfchen aufstellen, dann übernachten wir darin, entfachen ein gemütliches Lagerfeuer und stellen uns vor, wie das Leben vor rund 2000 Jahren war.»

Bülach positiv verändern

Am Abend stellen sich dann auch die vier Organisationen dem Herti-Fest-Publikum vor. Mathias Spicher, der Präsident des Vereins Transition-Bülach, ruft in seiner Rede die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner dazu auf, sie mögen mehr eigene Ideen einbringen. «Wir wollen Bülach positiv gestalten und nachhaltig machen», so das erklärte Ziel.