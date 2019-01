Das externe Gästezimmer ist beliebt

In den 15 unterschiedlich grossen Genossenschaftswohnungen im Gemeinschaftshof in Niederweningen leben vorwiegend Seniorinnen und Senioren. Die meisten von ihnen sind von einem Haus im Dorf in eine kleinere Unterkunft gezogen. Dort reicht der Platz nicht mehr, um Freunde und Verwandte unterzubringen, die über Nach bleiben wollen. Deshalb steht im Gemeinschaftshof ein Gästezimmer zur Verfügung.

Einfach eingerichtet

Barbara Eichenberger ist Genossenschaftsmitglied und als Freiwillige seit Mitte 2017 für das Gästezimmer zuständig. «Damals war das Zimmer von Mai bis September oft belegt», sagt sie. In den Wintermonaten sei es weniger gefragt gewesen. «Ausser über die Festtage, dann können wir es immer gut vermieten.» Im vergangenen Jahr dagegen hätten im Herbst und Winter mehr Leute dort übernachtet als im Sommer. Nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner des Gemeinschaftshof und ihre Angehörigen können vom Angebot profitieren. «Wir vermieten den Schlafraum ohne Einschränkung.»

«Wir vermieten den Schlafraum ohne Einschränkungen.»





BarbaraEichenberger, Verantwortliche für das Gästezimmer im Gemeinschaftshof

Er ist mit zwei Einzelbetten, einem Schrank, einem kleinen Tisch und zwei Stühlen eingerichtet. Zudem verfügt er über ein Badezimmer mit Dusche und WC. «Beliebt ist das Zimmer auch, wenn im Dorf ein Familienfest gefeiert wird wie zum Beispiel eine Konfirmation oder ein Geburtstag, wenn viele Leute zusammenkommen», erzählt Eichenberger. Sie weiss aber auch von Gästen, die immer wieder kommen, wenn sie bei jemanden zu Besuch sind, der im Gemeinschaftshof wohnt. Pro Nacht kostet das Zimmer 60, aber der dritten Nacht 40 Franken. Die Mehrzahl der Gäste übernachtet einmal. Es sei aber schon vorgekommen, dass sie eine Woche blieben.

Ravioli aus der Büchse

Die Vermietung des Gästezimmers ist ohne Gastroangebot. «Im Gemeinschaftsraum steht aber eine Kaffeemaschine, an der man sich bedienen kann», erklärt Eichenberger. Auch der Kühlschrank darf mitbenutzt werden. Die Reinigung des Zimmers erledigen freiwillige Mitarbeiterinnen. «Unser Housekeeping ist sehr flexibel», lobt die Verantwortliche das Team. Einmal habe eine der Frauen eine leere Raviolibüchse im Abfallkorb gefunden. Noch heute wird gerätselt, ob die Gäste den Inhalt kalt gegessen haben, denn niemand hat sie im Gemeinschaftsraum beim Kochen angetroffen. «Ein Fünf-Gang-Menü kann man dort zwar nicht zubereiten. Aber ein Frühstück machen oder etwas aufwärmen ist schon möglich.»

(Zürcher Unterländer)