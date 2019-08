Das historische Kastenbad aus Holz ist mit Rheinwasser gefüllt

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Für das Wochenende werden im Unterland trotzdem nochmals Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. Zu Beginn der Woche zeigte sich das Wetter aber bereits von seiner herbstlichen Seite. Es war kühl und regnerisch. Dadurch ging auch die Wassertemperatur des Rheins zurück. Am Donnerstag lag diese gerade mal noch bei circa 19 Grad – das ist eher etwas für Hartgesottene.

Dementsprechend wenig Leute waren in der Rheinbadi Eglisau zu finden. Das dürfte sich in den nächsten Tagen wieder ändern. Das sogenannte Kastenbad hat bei schönem Wetter jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Innerhalb der Holzanlage befindet sich ein Schwimmbecken, welches rund 15 Meter lang und mit Rheinwasser gefüllt ist. Gleich daneben gibt es ein Nichtschwimmerbecken, das über einen eigenen Hubboden verfügt. Zudem können die Gäste von einem 1-Meter-Sprungbrett direkt in den Fluss springen. Neben der Badeanstalt befindet sich eine langgestreckte Liegewiese mit Garderoben und Toiletten. Die Wiese ist nicht umzäunt und ist jederzeit zugänglich.

Die Benutzung der gesamten Anlage ist kostenlos. Es besteht jedoch auch keine Badeaufsicht. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es in den Restaurants etwas stadteinwärts. Gebührenpflichtige Parkplätze findet man etwa 100 Meter von der Badeanlage entfernt. Vom Bahnhof Eglisau sind es via Rheinbrücke und Kirche rund 15 Minuten zu Fuss. Die Saison dauert noch bis Mitte September.

Im Unterland gibt es insgesamt 15 Badeanstalten. In den kommenden Wochen ist ZU-Redaktor Flavio Zwahlen unterwegs, um sie zu testen. Dabei präsentiert er die Garderoben, die Wasserbecken und die Attraktionen.