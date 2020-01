Das kleine Dorf an der Grenze

Eine erste schriftliche Erwähnung von Hüttikon, der flächenmässig kleinsten Gemeinde im Kanton Zürich, erfolgte im Jahr 883 nach Christus. Was sich bis heute im Ort an der Grenze zum Kanton Aargau zugetragen hat, fassten Sabine Moser-Schlüer und ihr Vater, Christian Schlüer, im neuen Mitteilungsheft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal, HVF, zusammen. Im nächsten Jahr wird die HVF, gegründet 1954, ihr fünfzigstes Mitteilungsheft herausgeben.

In 14 Kapiteln wird von interessanten und auch amüsanten Vorkommnissen in der Gemeinde berichtet. Der Furtbach prägte die Entwicklung von Hüttikon. Oft war der Talboden überschwemmt. Deshalb gab es schon im Mittelalter Bemühungen, das Ackerland vor Überschwemmungen und Versumpfung zu schützen. Aber erst im letzten Jahrhundert gelang eine erfolgreiche Korrektur, nachdem ein geplanter Stollen durch den Altberg aus Kostengründen nicht realisiert wurde.

Ende 2018 zählte Hüttikon 922 Einwohnerinnen und Einwohner. In wenigen Jahren dürfte die Tausendergrenze erreicht sein, Baubewilligungen sind erteilt und es laufen Bewilligungsverfahren. Trotz des Bevölkerungswachstums gibt es im Dorf keine Poststelle mehr, die letzte wurde 2001 geschlossen. Der Volg-Laden musste bereits 1988 dichtmachen. Jetzt bleiben den Einwohnern nur noch Einkäufe in den nahen Centern oder der Verkauf ab Hof bei den Hüttiker Bauern.

Dem wohl bekanntesten Objekt in Hüttikon, dem Strohdachhaus, ist ein weiteres Kapitel gewidmet. Anhand von Jahrringen der Balken konnte die Bauzeit auf die Jahre 1683/84 festgestellt werden. Die Geschichte des Gebäudes ist wechselhaft, nach unzähligen Besitzerwechseln beherbergte es einst eine Schule und eine Jugendherberge. Heute ist das Strohdachhaus ein Begegnungszentrum und kann für private Anlässe gemietet werden. Auch die Geschichte des Restaurants «Zur alten Post» ist im Mitteilungsheft beschrieben.

Tausendergrenze erreicht

Grossen Einfluss auf die Entwicklung von Hüttikon hat die Gravier- und Prägeanstalt der Familie Güller. Kaum jemand in der Schweiz kam im letzten Jahrhundert nicht mit Produkten aus dieser Firma in Kontakt. In den SBB-Stationsbüros prägten sogenannte Giraffen an den Schaltern das Datum in die braunen Billette und an den Velos hingen Fahrradschilder aus Hüttikon. Ein weiteres Kapitel weist auf das vielseitige Vereinsleben in Hüttikon hin.

Am Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, lädt die HVF in der alten Kirche in Würenlos, an der Schulstrasse 21, zur Buchvernissage ein. Autorin Sabine Moser-Schlüer und Mitautor Christian Schlüer stellen das neue Mitteilungsheft vor.