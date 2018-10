Das kulinarische Flaggschiff ist weg,es bleibt viel Bewährtes

Glaubt man dem «Gault Millau», essen Zürcher Feinschmecker noch besser als vor einem Jahr. Wenigstens, wenn sie in der Stadt tafeln. Dort steht mit Heiko Nieder (Dolder Grand) nicht nur der neu gekürte Koch des Jahres am Herd, nicht weniger als 21 Betriebe legen hier um mindestens einen Punkt zu. Im Zürcher Unterland müssen sich punktebewusste Gourmets dagegen mit einer etwas schmaleren Kost begnügen.

Das einzige Unterländer Lokal mit 16 Punkten ist gar ganz aus dem Restaurantführer verschwunden. Der Grund: Das «You» im Opfiker Hotel «Kameha Grand» hat vor fünf Monaten den Betrieb eingestellt. Die Eröffnung und vor allem das Engagement des Spitzenkochs Norman Fischer hatten im Jahr 2015 noch für grosses mediales Interesse gesorgt. Auch deshalb, weil das Restaurant noch vor seiner Eröffnung Schauplatz eines Playboy-Nacktshootings mit «Dschungelcamp»-Sternchen Kim Gloss war.

Zu wenig Griffe nach Sternen

Das Ende verlief dagegen sang- und klanglos. Auf Anfrage erklärt Sarah Hosser, Marketing Managerin des «Kameha Grand»: «Leider war die Nachfrage für das Sternerestaurant sehr gering.» Deshalb habe man sich entscheiden, das «You» als exklusiven «private dining room» zu nutzen. Das entspreche der Nachfrage. Ausserdem wolle sich das «Kameha Grand» auf seine Position als Lifestyle-Hotel für Geschäftsreisende und Veranstaltungen fokussieren.

Damit teilen sich neu zwei Restaurants den Unterländer Kulinarik-Olymp. Beiden hat der Restaurantführer erneut 14 Punkte zugesprochen. Der Opfiker «Wunderbrunnen» ist vergangenes Jahr erstmals zu «Gault Millau»-Meriten gekommen (der ZU berichtete). Das Lokal im alten Dorfkern punktet erneut besonders mit seiner beeindruckenden Weinkarte. Aber auch das Essen ist den Testessern mehrere lobende Erwähnungen wert - etwa das tadellose Rindfilet oder das «hervorragende, aber grenzwertig scharfe» Chili-Öl.

Der Konstante aus Kloten

Fast schon eine «Gault Millau»-Institution ist das «Rias» in Kloten. Auch dieses Jahr gibt es für Hansruedi Nefs Lokal 14 Punkte. «Damit bin ich natürlich sehr zufrieden», sagt der Patron, der jeden Tag selber am Herd steht. Unterstützt wird er dabei lediglich von einem weiteren Koch, einem Lehrling und einer Allrounderin.

Ein Routinier sei er, der den «Spagat zwischen Gourmetküche und Alltagsverpflegung schon oft gemeisterte habe», so das Lob im Gastroführer. «Eine solche Bewertung ist vor allem auch gut fürs Ego», sagt Nef schmunzelnd. Denn viele seiner Gäste wüssten vermutlich gar nichts von der Erwähnung im Guide.

Er selber sei darüber hinweg, nach mehr und noch mehr Punkten zu jagen, sagt der 56-Jährige: «Ich will einfach gutes Handwerk abliefern.» Dass die Tester diesmal - trotz bemerkenswerten 14 Punkten - auch ein paar Kritikpunkte ausmachten, ist für den Routinier ein Ansporn, nicht nachzulassen. «Zudem macht es das Urteil der Tester glaubwürdiger.» Nef räumt aber ein, dass für Restaurants heute auch die Kundenbewertungen ein wichtiger Erfolgsfaktor sind. Seien Feinschmecker früher mit dem Gastroführer in der Tasche auf Reisen gewesen, werfe man heute viel eher mal einen Blick auf die Bewertungsportale wie Tripadvisor. «Am Anfang hatte ich damit meine liebe Mühe, heute bewerte ich sogar selber, wenn ich unterwegs bin», sagt der Profi.

Dreimal 13 Punkte

In Bülach werden sowohl die leicht europäisierte Thai-Küche des «Meiers Come Inn» als auch die Traditionsküche im «Goldenen Kopf» mit 13 Punkten bedacht. In der gleichen Liga spielt das «Gourmetstübli» im Teufener Restaurant «Zum Wyberg».

(Zürcher Unterländer)