Das nächste Ziel ist die Weltmeisterschaft

Die Konkurrenz sei sehr stark gewe­sen, berichtet der 17-jährige Tristan Clothier über die EM in Bulgarien. Dass er es mit seinen Flügen bei den Junioren nur auf Rang 23 geschafft hat bei 26 Teilnehmenden, stört ihn nicht im geringsten. «Es war eine gute Erfahrung, und ich habe die vergangene Woche dort sehr genossen.» Täglich haben er und sein Kollege aus der Schweiz zwei bis vier Flüge­ absolviert, was in der Hitze sehr ermüdend gewesen sei. Als Gründe für die verpasste Finalteilnahme nennt er die schwie­rigen Bedingungen mit Wind von bis zu 40 Stundenkilometern, was das Einschätzen der Thermik sehr schwierig gemacht habe.

Eine Frage des Materials

«Wir hatten Flugzeuge aus Holz, die wiegen rund 2 Kilogramm», erklärt er. Ihre Konkurrenten dage­gen seien mit Modellen aus Carbon angetreten. «Die segeln viel besser.» Tristan Clothier hat zudem festgestellt, dass die Teams aus anderen europäischen Ländern viel stärker von ihren Sportverbänden unterstützt worden sind als er und sein Kollege. «Es war aber eine gute Erfahrung, an der ersten solchen EM überhaupt dabei zu sein.»

Jetzt konzentriert sich der ­Gymischüler auf die Schweizer Meisterschaft am 23. September in Hinwil und hofft, dort den 1. Platz zu erreichen. Für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 braucht er aber nur noch wenige Punkte. Für die Qualifikation zählen jene aus Wettbewerben, die bereits stattgefunden haben­. An diesen hat er bereits 37 Punkte. Jene drei Modellflugzeugpiloten aus der Schweiz, die am nächsten an die maximale Punktzahl von 40 herankommen, können an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Diese findet nächstes Jahr in der Slowakei statt.

(Zürcher Unterländer)