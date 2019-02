Das neue Schulhaus entsteht Wand um Wand

Hoch über den Dächern von Wallisellen hängt ein Wandelement mit grosszügigen Fenstern von einem Kran herab. Das Getriebe und die Stahlseile ächzen, als es vorsichtig und präzis heruntergelassen und in das bestehende Konstrukt eingelassen wird. Das Bauelement ist eines von 160 Stücken, welche neu eingetroffen sind und nacheinander über drei Stockwerke hinaus aufgestellt werden sollen. Derzeit besteht der Neubau an der Alpenstrasse lediglich aus nackten Betonwänden und Gerüsten, bereits im Sommer soll aber ein modernes Schulhaus stehen und für das nächste Schuljahr bezugsbereit sein.

Für neue Anforderungenaufgestellt

Im November 2017 entschied die Bevölkerung an der Urne, dass die Handarbeitszimmer und Kindergärten von 1965 an der Alpenstrasse 6 und 8 einem neuen Schulgebäude weichen sollen. Als der Gebäudekomplex allmählich Züge annimmt, wird klar, dass das Schulhaus Alpenstrasse den Anforderungen eines modernen Schulalltags vollends gerecht werden soll. Räumlichkeiten für den Mittagstisch, Deutsch als Zweitsprache, Logopädie und sogar 72 Quadratmeter eigens für einen Psychomotorikraum stehen zur Verfügung. «Heute wollen wir alles im gleichen Haus haben», erklärt Daniela Rinderknecht, Schulpflegemitglied und Vorstand der Finanzkommission. «Das macht die Arbeit aller Beteiligten einiges einfacher.»

In den zwei Obergeschossen sind je vier Klassenzimmer für Kindergarten- und Unterstufenklassen geplant. Bis zu 200 Kinder könnten im Neubau Platz finden. Zu jedem Klassenzimmer gehört auch ein Gruppenraum, der flexibel genutzt werden kann. «Heute gibt es an der Primarschule kaum Frontalunterricht», sagt Wilfried Näfe, Leiter Liegenschaften der Schule. «Die Schüler bewegen sich und brauchen Platz, um in kleineren Gruppen zu arbeiten.»

«Wir sind bestens für die Zukunft gewappnet.»Wilfried Näfe

Bei der Planung des Neubaus hatte man auch darauf geachtet, dass die Zimmer einheitlich eingerichtet sind und sowohl für Kindergärtler als auch Primarschüler mit modernen, interaktiven Wandtafeln eingerichtet werden können. Sollten in der Zukunft neue Unterrichtsformen wie Lernlandschaften eingeführt werden, könnte man ebenfalls einzelne Wandelemente bewegen. Besonders vorbildlich ist dabei die geplante Fotovoltaikanlage, die den Tagesbetrieb der Schule energetisch vollends abdecken soll. «Wir sind bestens für die Zukunft gewappnet», sagt Näfe stolz.

Für die Primarschüler und Kindergärtler, die im August ihre Klassenzimmer beziehen, dürfte das Highlight allerdings die Rutsche sein, die vom Kindergartenbereich in den Pausenplatz führt. Dass das Schulhaus Alpenstrasse mit seiner Lage von allen Seiten räumlich stark eingeschränkt ist, ist der Projektleitung bewusst. Dennoch konnte man durch sorgfältige Planung die verfügbare Fläche ideal nutzen. Längerfristig zieht man auch in Erwägung, den naheliegenden Pavillon abzubrechen und das Grundstück als Freizeitfläche zu nutzen. In der ersten Phase möchte man sich jedoch auf das Schulgebäude konzentrieren.

Das Stimmvolk genehmigte einen Baukredit von 11,4 Millionen Franken, welchen man aber laut Rinderknecht unterschritten hat. Dies, obwohl die Fassade des Schulhauses aus 125 Kubikmeter Schweizer Holz bestehen wird. «So etwas ist nur möglich, wenn man im Vorfeld gut plant», hält Rinderknecht fest. (Zürcher Unterländer)