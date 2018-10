Das neue Sekschulhaus erfordert eine Umzonung

Im Planungsbericht für das neue Sekundarschulhaus in Eg­lis­au werden die Pros und Kon­tras für die Standorte Steinboden und Schlafapfelbaum ausgelotet. Das Resultat: «Aufgrund der Gesamt­betrachtung und dem detaillier­ten Standortvergleich resultiert der Standort Schlaf­apfelbaum klar als die bessere ­Lösung.» Die detaillierten Unterlagen liegen noch bis Mitte Dezem­ber auf der Gemeindeverwaltung auf.

Morgen Donnerstag findet zu diesem Thema eine öffent­liche Informationsveranstaltung statt. «Einerseits erläutert die Schule, war­um dieser Standort sich durchgesetzt hat, andererseits wird über die notwendige Umzonung, die schlussendlich ­Sache der Politischen Gemeinde ist, infor­miert», sagt die zustän­dige Schulpflegerin Ilona Haderer. Es sei wichtig, der Bevöl­kerung zu zeigen, wo man sich in der Planung gerade befinde.

Darum der Schlafapfelbaum

Als Hauptgrund für den Entscheid für den Standort Schlaf­apfelbaum nennt Ilona Haderer die Tatsache, dass man durch den Bau in diesem Gebiet den Turnhallenengpass im Dorf ebenfalls lösen könnte. «Das neue Sekschulhaus wäre in der Nähe der bisherigen Schulanlage. Primarschülerinnen und -schüler könnten die neue Halle ebenfalls nutzen, da diese für sie zu Fuss erreichbar wäre.»

Für den Bau wäre eine Umzonung des Gebiets von einer Landwirtschaftszone zu einer Zone für öffentliche Bauten notwendig. Dem Planungsbericht ist zu entnehmen, dass das kantonale Amt für Raumentwicklung das Vorhaben nach Prüfung der Unter­lagen abgesegnet hat.

Lange Vorgeschichte

Ursprünglich wollte Eglisau den Schulraumbedarf gemeinsam mit der Schule Unteres Rafzerfeld (SUR), zu der die Gemeinden Wil, Hüntwangen und Wasterkingen gehören, anpacken. Geplant war der Neubau eines gemein­samen Sekundarschulhauses, für das ein Zweckverband gegründet wurde. Das Projekt scheiterte jedoch dar­an, dass die Stimmberechtigten der SUR sich vor gut einem Jahr gegen den Kre­dit für den Architekturwettbewerb entschieden. Einer der Gründe war der Standort des Neu­baus in Eglisau. Der Entscheid hatte zur Folge, dass die Eglisauerinnen und Eglisauer sich vor rund einem Monat an der Urne dafür entschieden, aus dem Zweckverband auszutreten.

Dass es an der morgigen Veranstaltung erneut zu Diskussionen kommt, glaubt die ver­ant­wort­­liche Schulpflegerin nicht. Schliess­lich habe man in Eglisau mit dem Austritt aus dem Verband ein klares Zeichen gesetzt. «Doch natürlich gibt es auch verschiedene Inter­essen, beispielsweise von Anwohnern oder in Bezug­ auf den Verkehr oder auf die Kosten, die besprochen werden müssen.» Deswegen sei es wichtig, die Leute so früh wie möglich partizipieren zu lassen.

Die nächsten Schritte

Über das konkrete Bauprojekt lässt sich noch nicht viel sagen, denn zuerst müssen die Stimmbürgerinnen und -bürger die Umzonung bewilligen. «Dazu wird es wohl an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung nächsten Frühling kommen», vermutet Haderer. Erst danach kann die Schule weitere Schritte wie das Raumprogramm oder den Architekturwettbewerb umsetzen. (Zürcher Unterländer)