Das royale Public Viewing zieht viele Medienschaffende ins Unterländer Dorf

Am Samstagmorgen um elf Uhr geht das Spektakel im Kulturzentrum los. «Harry und Me­ghan» steht auf der Tafel, mit welcher die Gäste begrüsst werden. Betriebsleiterin Franziska Schlegel hat alle Hände voll zu tun. Soeben­ bestückt sie eine der Etageren­ mit Gurken-, Lachs- und Schnittlauch-Frischkäse-Sandwiches. Ein Scone mit Clotted Cream und Marmelade, Erdbeeren und ein After Eight ergänzen die Leckerbissen – ganz nach traditioneller Art des englischen Afternoon Teas.

Gemeindepräsident belagert

100 Scones haben Franziska Schlegel und ihr Team gebacken, fünf Liter Clotted Cream stehen bereit. «Wir haben die ganze Woche auch während der Freizeit für diesen Event gearbeitet», sagt die Betriebsleiterin und freut sich dar­über, dass die Bevölkerung nach einem Aufruf zahlreiche Etageren dem Kulturzentrum für diesen Anlass ausgeliehen hat. Zwei von diesen Präsentiertellern stammen von Gemeindepräsident Ernst Gassmann.

«Wenn man künftig in England nachfragt, wo die Schweiz ist, weiss es keiner. Fragt man nach, wo Glattfelden ist, weiss es jeder.»Ernst Gassmann,

Gemeindepräsident Glattfelden

Seit bekannt geworden ist, dass Meghan­ Markle Glattfelder Wurzeln hat, steht Gassmann im Rampenlicht der Medien. Heute interessiert er sich allerdings weniger­ um das Kleid der Braut als darum, wie viele Gäste wohl erscheinen werden. «Das Kleid muss einfach weiss und lang sein», sagt er lachend, bevor er vom Schweizer Fernsehen interviewt wird. Noch etwas fügt er scherzend an. «Wenn man künftig in England nachfragt, wo die Schweiz ist, weiss es keiner. Fragt man nach, wo Glattfelden ist, weiss es jeder.»

Internationale Gäste

m Grünheinrich-Saal im oberen Stock haben es sich derweil die Gäste in Lounge-Sesseln oder an den Tischen gemütlich gemacht. Farbige Ballone hängen an den Wänden, genauso wie eine Fahne mit dem Konterfei des Braut­paares. Die Tische sind weiss gedeckt, die Etageren, Teetassen und Cüpligläser komplettieren das stilvolle Ambiente.

Während auf dem Bildschirm die Reichen und Schönen sich selber zelebrieren, herrscht im Saal eine entspannte Stimmung voller Vorfreude. Edith Glatt­fel­der ist mit Ehemann Teddy aus Weiningen im Thurgau angereist, auf Einladung einer befreun­deten Glattfelder Familie. «Mein Mann hat die gleichen Glattfelder Wurzeln mehrere Generationen zurück wie die Braut.» Extra aus Boston angereist ist Anne Childs. «Meine englischen Cousins sind gute Freunde von Prinz William», erzählt sie.

Aus Berlin kommt Fridericke Reisser, die ihre Anwesenheit so erklärt: «Wir sind in Zürich auf Besuch, doch diesen Anlass wollten wir uns nicht entgehen las­sen­.» Markus Isler aus Nieder­hasli hält seinen 15 Monate alten Sohn im Arm. Er sagt: «Ich bin vor allem meiner Frau zuliebe hierhergekommen.» Söhnchen Fabian strahlt, ihm scheint der Event zu gefallen. Für Elke Helfrich aus Höri ist klar, dass man so einen Anlass unterstützen muss. «Eine tolle Idee», sagt sie.

Ein Bravo für Lindgrün

Die Journalisten der Fernsehsender führen Interviews mit den Anwesenden. Als man die Braut zum ersten Mal ansatz­weise in der noblen Karosse sieht, wird es leise im Glattfelder Raum. Wenig später wird laut geklatscht für den Auftritt der Queen in Lindgrün. Bravorufe ertönen. «Genau auf Lindgrün habe ich getippt­», gesteht Edith Glattfelder und kommentiert etwas später das Brautkleid: «Sehr schön und stilvoll.»

Die Gäste sind gerührt, als das Brautpaar sich küsst. Hier und da sieht man ein paar verstohlene Tränen. «Joy and happyness» – Freude und Glück – hat sich Anne Childs für Harry und Me­ghan gewünscht. Meghan Markle scheint nicht nur Prinz Harrys Herz, sondern auch die Herzen der Gäste des Public Viewing erobert zu haben.

Blitzlichtgewitter, Medieninteresse – all dies geht mit dem heutigen Tag wohl zu Ende. Es sei denn, die Herzogin von Sussex und Prinz Harry nehmen die Einladung von Gemeindepräsident Ernst Gassmann an und besuchen tatsächlich das kleine Glattfelden. (Zürcher Unterländer)