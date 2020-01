Das sind die 18 skurrilsten Google-Bewertungen aus dem Unterland

Hotels, Restaurants, Kinos oder der Kiosk von nebenan: In den Karten von Google findet man jeden noch so unscheinbaren Betrieb. Und wer bei der Suchmaschine als Nutzerin oder Nutzer registriert ist, kann Kommentare und Rezensionen zu diesen Orten schreiben. Das können also etwa die lokale Lieblingsbadi, das Naturschutzgebiet oder der Stamm-Coiffeursalon sein, Unternehmen wie Coca-Cola oder das Pathé Dietlikon, es finden sich zum Aufenthalt am Klotener Flughafen geradeso Berichte – die meisten davon sind sehr überschwänglich – wie auch zum zumeist weniger freiwilligen Aufenthalt im Flughafengefängnis.

Bei den Bewertungen handelt es sich also um ein grunddemokratisches Forum. Aber: Da alles möglich ist, sind eben auch stichelnde oder gefälschte Kommentare darunter. Unabhängig davon, wie ernst diese Äusserungen jeweils gemeint sind: Teils sind sie lobend, teils beleidigend, selten repräsentativ, dafür oft mit Unterhaltungswert – und doch auch hilfreich, wenn man diesen Ort selber einmal aufsucht.

Die «ZU»-Redaktion hat sich erlaubt, einige Bijous aus den Google-Rezensionen zusammenzutragen. Als Maximum können auf der Internetplattform fünf Sterne vergeben werden, auch die Anzahl der Votanten ist aufgelistet. Wo es angebracht schien, erlaubten wir uns einen Kommentar.

Coca-Cola, Brüttisellen, 2,3 Sterne, 58 Berichte

GC-Campus, Niederhasli, 4,1 Sterne, 77 Berichte

Primarschule Oberglatt, 4 Sterne, 6 Berichte

Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, 4,6 Sterne, 31 Berichte

SWISS Arena, Kloten, 4,4 Sterne, 608 Berichte Anm. d. Red.: Als Trost – der Beitrag ist schon zwei Jahre alt.

Kino Pathé Dietlikon, 4,1 Sterne, 2287 Berichte

Riedmatt-Center, Rümlang, 4,2 Sterne, 128 Berichte

Flughafen Zürich, Kloten, 4,4 Sterne, 5539 Berichte Anm. d. Red.: Überraschung!

Flughafengefängnis, Rümlang, 3,8 Sterne, 8 Berichte

Schulhaus Hohfuri, Bülach, 3,3 Sterne, 3 Berichte Anm. d. Red.: «Vallah» respektive «Wallahi» heisst auf Arabisch «Ich schwöre bei Gott».

Neeracherried, Neerach, 4,5 Sterne, 271 Berichte

Anm. d. Red.: Geschlossen und dennoch fünf Sterne, das ist Respekt.

Vitaparcours, Glattfelden, 4,8 Sterne, 6 Berichte

Glattzentrum, Wallisellen, 4,4 Sterne, 7409 Berichte Anm. d. Red.: Frugalisten haben zum Ziel, möglichst sparsam zu leben und früh in Rente zu gehen.

Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf, 3,4 Sterne, 10 Berichte

Storchensiedlung Steinmaur, 4,6 Sterne, 39 Berichte Anm. d. Red.: Sagen, was ist.

Zürcher Unterländer, Bülach, 1 Stern, 2 Berichte Anm. d. Red.: Wir nennen das «Grossauflage», nicht «Gratiszeitung».

Glattfelden, Gemeinde, 4,5 Sterne, 2 Berichte Anm. d. Red.: Die Person dürfte damit keinen immens grossen Vergleichswert haben.

Sportanlage Erlen, Dielsdorf, 4 Sterne, 486 Berichte