Das sind vier der spannendsten Maturaarbeiten an der Kanti Bülach

Hollywoodfilme sind einfach gestrickt. Wollen sie zeigen, wie stark ein Protagonist ist, lassen sie ihn ein Auto stemmen. Ist die Heldin oder der Held aber besonders intelligent, ist nichts effektiver als die sogenannte «Science Fair», eine Art Forschungsausstellung, an der Jugendliche ihre eigenen Projekte ausstellen können. Neben vielen weniger eindrücklichen Projekten hebt sich dann eine Person mit einem atemberaubenden Experiment von der Masse ab und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit offenem Mund zurück.

Etwa so darf man sich die Präsentationen der Maturitätsarbeiten an der Kantonsschule Zürcher Unterland vorstellen. Anders als im Kino werden aber keine Zeitmaschinen oder fliegende Autos gezeigt. Auch ist es dann nicht nur eine Person, die beeindruckt, sondern gleich mehrere: Von Kurzfilmen über Physikexperimente bis zu selbst geschriebenen Computerprogrammen zeigten die Maturandinnen und Maturanden am Freitag die Projekte, an denen sie monatelang fleissig gearbeitet hatten. Die Themenfülle war dabei unerschöpflich.

Wissenschaftliches Arbeiten

Wie sieht der Wiedereintritt einer Apollo-Raumkapsel in die Erdatmosphäre aus? Diese Frage wollte Selim Wohlwend mit einem solchen Programm beantworten. Vorlage dafür war ein unbemannter Testflug, AS-202, in den 1960er-Jahren. Die Flugbahn berechnete Wohlwend mithilfe der Geschwindigkeit beim Eintritt – dem 30-fachen der Schallgeschwindigkeit – und dem Luftwiderstand der Kapsel. Die Kurve, welche seine Simulation herausspuckt, ähnelt der tatsächlichen Flugbahn. Wieso sie abweicht, lässt sich leicht erklären: «Das Modell ist selbstverständlich vereinfacht. Weder der Autopilot noch das genaue Strömungsmodell können genau reproduziert werden.»

Viele der vorgestellten Maturitätsarbeiten sind nach diesem Modell aufgebaut: Annäherungen an und Imitationen von bestehenden Technologien, die zwar an technische oder logistische Grenzen stossen, aber dadurch nichts an ihrem Lerneffekt einbüssen. So auch bei den Hologrammen von Seraina Leuthold: «Bei meinem ersten Versuch war gar nichts zu sehen», erinnert sie sich. «Dann galt es, den Fehler zu finden.» Methodisch untersuchte sie jeden Aspekt ihres Experimentes – die chemische Entwicklung, die Distanzen zwischen den Lichtstrahlen – bis das dreidimensionale Hologramm sichtbar wurde.

Aus jedem Blickwinkel ein anderes Bild – Die Hologramme von Seraina Leuthold. Foto: Sibylle Meier

Auch Premieren gab es zu sehen: Alexander Benninger stellte seine Gesichtsrekonstruktion des Homo floresiensis, des sogenannten Menschen von Flores vor. Der Vorgänger des Menschen wurde 2003 auf der indonesischen Insel Flores entdeckt und wird auf ein Alter von rund 18000 Jahren geschätzt. Mithilfe der Manchester-Methode fertigte Benninger ein Modell an, an welchem die Gesichtsmerkmale und damit die Herkunft des Flores-Menschen erforscht werden kann. «Das Modell kann nun die Basis für weitere Forschung bilden und hoffentlich dazu beitragen, die Frage zu beantworten, ob es sich tatsächlich um eine separate Gattung handelte.»

Für die Maturandinnen und Maturanden war es auch eine Gelegenheit, sich darin zu üben, ihre Projekte attraktiv vorzustellen. Ihren hausgemachten Chatbot, eine künstliche Intelligenz, mit der man sich über Text verständigen kann, führte Natasha Savic sogleich mit einer Demonstration vor. «Wie kann ich die Aufmerksamkeit meines Publikums auf mich ziehen?», fragte sie die künstliche Intelligenz. Aus etlichen Kommentaren im Internet hatte Savic eine Datenbank erschaffen, die mehr oder weniger brauchbare Antworten auf Fragen geben konnte. Auch wenn diese oft aus nicht mehr als Kauderwelsch bestanden, liessen sich auch kohärente Antworten entlocken: «Müssen wir uns vor künstlicher Intelligenz fürchten?» – «Ja.»