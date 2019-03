Debattieren ist sein Nervenkitzel

Rachid Burbano Sung ist Viertklässler im Spanischprofil an der Kantonsschule Zürcher Unterland und er debattiert fürs Leben gerne. Ein erstes Feuer für diese Leidenschaft wurde beim 17-jährigen Embracher in kleineren Diskussionen im Deutschunterricht entfacht. Obwohl auch Rachid nicht vor Lampenfieber verschont bleibt, spornt ihn der Nervenkitzel beim Debattieren an.

Von seiner Schulklasse gewählt und seinem Deutschlehrer Hannes Eggenberger ermutigt, argumentierte er kurz vor Weihnachten dann am schulinternen Debattierwettbewerb – und erreichte den zweiten Platz. Somit qualifizierte er sich für das Regionalfinale, das Ende Januar in Zürich stattgefunden hat. Dort holte sich Rachid Burbano Sung sogar den Sieg und darf nun Ende März am nationalen Finale in Bern dabei sein.

Gründliche Vorbereitung

«Jugend debattiert» wird alljährlich von der Non-Profit Organisation YES organisiert. Sechs Tage vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden die Fragestellungen per E-Mail. Ab der Veröffentlichung dieser gilt es, sich möglichst sorgfältig auf den bevorstehenden Wettbewerb vorzubereiten. Konkret heisst das: Sich über die jeweiligen Themenbereiche zu informieren, Argumente zu finden und die Ruhe zu bewahren. Feedbacks von Lehrer Eggenberger helfen Burbano Sung, seine Fähigkeiten zu reflektieren und zu verbessern.

Am diesjährigen Nationalfinale werden unter anderem die Volksinitiative «Massentierhaltung» und «Wochenarbeit in der Schweiz» debattiert. Bei welchen Debatten der Unterländer die Pro- oder die Kontraposition vertreten wird, erfährt er erst 24 Stunden zuvor.

Insgesamt 16 Jugendliche beweisen am nationalen Finale in zwei Vorrunden ihre Argumentationsfähigkeit vor Publikum und Jury. Sie diskutieren mit einem Teampartner in 4er-Gruppen. Damit Rachid Burbano Sung bis in die letzte Runde gewählt wird, muss er die Jury von seiner Themenkenntnis, seiner Überzeugungskraft und seinem Debattierverhalten überzeugen. Zum letzteren zählt die Frage, ob und wie er auf seine Gegner eingeht.

Eine Debatte dauert jeweils 24 Minuten; zwei davon darf Burbano Sung mit einer Eröffnungsrede über seinen Standpunkt für sich allein beanspruchen.

Im Hauptteil, der sogenannten freien Aussprache, geht dann das Argumentieren los, in der er sich mit einer offensiven Strategie sicher fühlt: Er liebt es, seine Diskussionsgegner mit ausschlaggebenden Argumenten herauszufordern betont er und sagt lachend: «Bei jeder Debatte trete ich gegen fremde Gegner an, die ich nicht einschätzen kann. Dies macht eine Debatte für mich speziell und fordert mich auf eine positive Art und Weise heraus.»

Ein vielseitiges Talent

Nebst seiner Hingabe zum Debattieren praktiziert Rachid Burbano Sung noch andere Hobbies: Er spielt leidenschaftlich gerne Gitarre, spielt Fussball und mag es, Geschichten zu schreiben. Für seine Zukunft könnte er sich ein Architekturstudium vorstellen.

Der junge Mann ist ehrgeizig: «Das nationale Finale hat eine grosse Bedeutung für mich. Ich bin schon so weit gekommen, deshalb werde ich für den Endspurt alles geben.» Seine Eltern und seine dreizehnjährige Schwester sind stolz auf ihn und werden am Finale in Bern mit ihm mitfiebern; vielleicht bekommt er vor Ort sogar die Unterstützung seiner Klasse.

(Zürcher Unterländer)