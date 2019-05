Defizit höher als erwartet

Die Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von 15,8 Millionen Franken mit einem Minus von 1,2 Millionen Franken. Das sind über 400 000 Franken mehr als der budgetierte Aufwandüberschuss von 790 000 Franken. Damit einhergehend resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von -47 Prozent. «Dieses Ergebnis kam allerdings mitnichten aufgrund mangelnder Budgetdisziplin zustande», hält der Gemeinderat in seinem Bericht fest. Die negative Abweichung habe Gründe, die von der Gemeinde nur bedingt beeinflusst werden könnten.

Am weitesten neben dem Budget lag man bei den sozialen Ausgaben. Hier fiel der Aufwandüberschuss rund 330 000 Franken höher aus als die budgetierten 3,2 Millionen Franken. Wegen der markant angestiegenen Fallzahlen mussten die Integrationsmassnahmen erhöht werden. Der Gemeinderat sieht das jedoch als Investition in die Zukunft: Er möchte so eine Reduktion der wirtschaftlichen Hilfe erreichen. Zudem musste die Gemeinde deutlich mehr Ergänzungsleistungen zur AHV ausrichten.

Weil das zwischen Coop Megastore und Parkalle gelegene, rund 11000 Quadratmeter grosse Grundstück «Grosser Graben», erst in diesem Jahr verkauft wird, fiel zudem der Buchgewinn aus Landverkäufen rund 190 000 Franken tiefer aus als budgetiert. Unter den Erwartungen blieb auch der Steuerertrag, vor allem aus den Grundstückgewinnsteuern.

Schule nahe am Budget

Annähernd eine Punktlandung legte die Primarschulgemeinde mit ihrer Rechnung hin. Diese weist ein Minus von 540 000 Franken aus, budgetiert waren 517 000 Franken – bei einem Gesamtaufwand von rund 6,8 Millionen Franken. Mehrausgaben entstanden etwa durch eine externe Sonderschulung und die Anstellung einer zusätzlichen Heilpädagogin.

Beide Jahresrechnungen werden der Gemeindeversammlung vom 3. Juni unterbreitet.