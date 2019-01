Dem Biber das Wasser abgraben

Diese Biberfamilie lässt sich nicht so schnell unterkriegen: Zwischen Kloten und Winkel haben die grössten einheimischen Nager in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, wieso sie gern auch als Wasserbaumeister bezeichnet werden. Der bis anhin unauffällig dahinplätschernde Himmelbach zwischen Flughafenzaun und Panzerpiste steht seit kurzem ordentlich hoch. So hoch, dass die Behörden sich gezwungen sehen, einschreiten zu müssen.

Zwar ist der Biber eine streng geschützte Spezies, die Dämme und Bauten dürfen eigentlich nicht angetastet werden. Allerdings gibt es so nah an den Pisten des Flughafens Gründe, die für eine Regulierung der Bauwut jener Biber sprechen.Einerseits muss die Flugsicherheit gewährleistet werden, was bedeutet, dass möglichst wenig Vögel angelockt werden, die in ein Triebwerk einer startenden oder landenden Maschine geraten könnten. Grosse Wasserflächen stellen jedoch ein Magnet für Enten und Reiher dar.

Andererseits gibt es just in diesem Gebiet schützenswerte Organismen - nicht nur Biber, die sich auch anderswo ansiedeln könnten. Am Goldigen Tor befindet sich ein Flachmoor von nationaler Bedeutung.

Konflikt der Natuschutzziele

«Die sehr aktive Stautätigkeit der Biber im Einzugsgebiet von Himmelbach und Saumgraben schafft im Allgemeinen ökologisch grosse Werte, steht aber in gewissen Fällen im Konflikt mit anderen Naturschutzzielen», sagt Wolgang Bollack, Sprecher der kantonalen Baudirektion. Für den Schutz der Riedwiesen sei die Fachstelle Naturschutz des kantonalen Amts für Landschaft und Natur AWEL verantwortlich: «Sie behält daher die Bautätigkeit der Biber im Auge und sucht bei Bedarf den Kontakt zur Biberfachstelle.» Massnahmen würden gemeinsam mit dem AWEL umgesetzt.

Durch den dauerhaften Überstau beim Goldig Tor würden seltene und artenreiche Pfeifengraswiesen verloren gehen. In der Abwägung der verschiedenen Naturschutzinteressen habe in diesem Fall die Erhaltung dieser Wiesen Priorität.

Und so liegen quer über dem Damm seit einigen Tagen zwei dicke schwarze Plastikrohre, angebracht von Kantonsangestellten. Sie sollen den Abfluss sicherstellen und verhindern, dass der Wasserpegel noch höher ansteigt.

Auf rund 250 Metern hat sich hinter dem neuen Damm nämlich schon ein langer See gebildet im Himmelbach. Die aufgestauten Wassermassen füllen aber nicht nur die ganze Breite des Entwässerungsgrabens, sondern auch ein Moorgebiet am Seitenarm des Himmelbachs. Es ist das Gebiet direkt unterhalb des Weihers zum Goldigen Tor, wo Grundwasser durch den feinsandigen Boden an die Oberfläche quillt. Im nahen Schilfgürtel versteckt, liegt auch die Biberburg. Es ist ein stattlicher Ast- und Erdhaufen mit Unterwassereingang, durch welchen die putzigen Tiere sich in ihren Schlafraum zurückziehen. Durch den neuen Damm sorgen die Biber für einen entsprechend hohen Wasserstand.

Erster Versuch scheiterte

Schon im Spätsommer des letzten Jahres hatte man versucht, diese Biberfamilie in ihrer baulichen Aktivität einzudämmen. Zwei sogenannte Flaschensperren hatten Mitarbeiter der Fachstelle Naturschutz erstellt: eine dichte Reihe Pet-Flaschen, die an Schnüren von einem quer über dem Bach liegenden Holzbalken baumelten. Die Schnüre sind längst durchgenagt, die ungeliebten Flaschen weggeschwemmt. Eine weitere Bautätigkeit konnte so offensichtlich nicht verhindert werden. Statt wie zuvor nur den Seitenarm zu stauen, haben die Tiere nun den Hauptabfluss im Himmelbach gestaut.

Dazu haben sie mehrere Bäume gefällt, darunter zwei stattliche Exemplare. Gemäss Wolfgang Bollack deutet das darauf hin, dass das Gebiet um das Goldig Tor ein überaus attraktiver Biberlebensraum ist. Die vor einer Woche montierte Drainage mit zwei Rohren soll die Baumfäller davon abhalten höher zu stauen, ja ihnen sogar das Wasser abgraben indem der Pegel leicht gesenkt wird. Wenn die Biber sich damit anfreunden können, dürfte das Eingreifen des Menschen an dieser Stelle vorläufig beendet sein, heisst es seitens Kanton. «Eine Umsiedlung der Biber wäre nur sehr kurzfristig wirksam. Angesichts des guten Biberbestands im Unterland würde das Gebiet rasch erneut besiedelt», erklärt Bollack. (Zürcher Unterländer)