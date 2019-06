Dem Brauchtum frönen, in schöner Tracht

Es gibt über 700 Trachtenversionen in der Schweiz. Die frühere Werktags- sowie Festkleidung der ländlichen Regionen ist heute Kulturgut und zählt seit 2001 den 6. Juni zum eigenen Festtag. Damals feierte die Schweizerische Trachtenvereinigung 75-jähiges Bestehen. Der «Tag der Tracht» ist traditionsgemäss auch im Rafzerfeld fest verankert. Die Trachtengruppe Rafzerfeld organisiert den Anlass in den Gemeinden der Region bereits seit Jahren.

Am Donnerstag war die Kramer-Schüür der Treffpunkt der Trachtfreunde. Die Volkstanzgruppe Rafzerfeld präsentierte, unterstützt von Gästen, der Volkstanzgruppe Andelfingen choreografierte Tänze, zudem sang die Trachtengruppe Rafzerfeld bekannte Folklore und bot selbstgebackene Kuchen und Grilladen an. Alte weisse Unterröcke, um die ganze Schüür aufgehängt als Dekoration, erinnerten an ältere Zeiten. Die Trachtengruppe Glattfelden sang als Verstärkung mit.

Die meisten Gäste waren auch in der entsprechenden Kleidung zum Fest erschienen. Barbara Rüeger aus Wil kam mit Baby Anna und ihren Eltern: «Ich selber bin in keiner Trachtengruppe, aber meine Eltern sind es seit Jahren. Daher komme ich als Sympathisantin und trage heute die Kleidung.»

Für viele Anwesende bildet die Tracht und das, wofür sie steht, einen wichtigen Faktor in ihrem Leben. Wie für Sophie Schweizer als Rafz, die seit vielen Jahrzehnten bei der Trachtengruppe Mitglied ist. Wie viele junge Frauen habe auch sie ihre Festtagstracht zur Konfirmation bekommen. «Genau wie meine Schwestern. Meine Eltern waren beide in der Trachtengruppe und ich kam schon als Kind mit. Ich habe auch in meiner Tracht geheiratet.» Es bedeutet ihr viel. «Die Trachtengruppe ist ein fester Bestandteil von meinem Leben.»

Feste Gemeinschaft

Auch wenn die Trachtengruppe, vor zehn Jahren aus den Gruppen Wil, Rafz und Eglisau fusioniert, ein Chor ist, gehe es nicht primär ums singen, erklärt Chorleiterin Vreni Koch aus Eglisau. «Wir sind kein Frauenchor. Zu uns kommen Frauen nicht unbedingt wegen dem Singen, sondern weil ihnen Trachten gefallen und sie einer lustigen Gruppe angehören wollen. Einige singen auch nicht unbedingt gern. Aber es gehört alles zusammen.» Die rund 30-köpfige Gruppe hat «trotz eines relativ hohen Altersdurchschnitts unserer Mitglieder» ein straffes Jahresprogramm, mit Reisen, Ausflügen und Auftritten an verschiedenen Musikfesten und Seniorennachmittagen.

Zur unerlässlichen Kleidung muss heute aber anders kommen. «Früher konnten alle Frauen ihre Trachten selber nähen. Heute braucht man dafür Schneiderinnen.» Doch bei neuen Ideen für Trachten brauche es zuerst eine Bewilligung der kantonalen Trachtengruppenkommission.

Wie die Trachtengruppe besteht auch die Volkstanzgruppe Rafzerfeld vorwiegend aus Frauen. Das sei in der Innerschweiz anders, sagte Tanzleiter Werner Wüthrich aus Rafz, der auch an der Handorgel die Besucherinnen und Besucher unterhielt. Dort sei der Brauch des Volkstanzes fester verankert und männliche sowie jüngere Mitglieder seien damit auch keine Seltenheit. Die ältere Gruppe denkt noch lange nicht ans Aufhören: «Tanzen ist gut für den Kopf und die Beine.» Und so hielt sie es schon vor der offiziellen Vereinsgründung 1979.