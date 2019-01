Dem Geheimnis des Raubwürgers auf der Spur

Ganze 4,4 Kilometer sind es rund ums Neeracherried. Was normalerweise in einer guten Stunde zu bewältigen ist, dauert am Sonntag zwei Stunden. Denn immer wieder gibt es Gründe, innezuhalten, nach dem Feldstecher zu greifen und den Worten der Exkursionsleiterin Rosemarie Cornier zu lauschen. Diese führt eine der insgesamt drei Gruppen an, welche auf den Spuren von Vögeln und Enten sind und mehr über deren Überwinterungsstrategien erfahren möchten.

Der Höhepunkt des Spazierganges folgt wie auf Regieanweisung ganz zum Schluss. «Haben Sie den Raubwürger gesehen? Er sitzt dort oben auf dem Baum», sagt Zentrumsleiter Stefan Heller voller Begeisterung. Nur zu gern schauen die Gäste durch das Fernrohr, sehen ein harmlos aussehendes weisses Vögelchen mit einer schwarz gefärbten Partie vom Schnabel über das Auge bis zum Nacken.

Es scheint, als trage der Singvogel eine schwarze Maske. «Seinen Namen hat er zu Recht», bestätigt Heller. «Der Raubwürger ernährt sich nämlich von Mäusen, Fröschen und kleinen Vögeln.» Bis vor 50 Jahren habe er hier in der Region gebrütet, sei dann ausgestorben, bevor er zurückkehrte. «Dies ist nun der dritte Winter, in dem wir dieses eine Exemplar des Raubwürgers hier überwintern sehen», freut sich Heller. Ob es immer der gleiche Vogel sei, könne er aber nicht mit Bestimmtheit sagen.

Zu kalt für viele Enten

Neben dem kleinen Räuber gibt es etliche weitere Tiere zu bestaunen – manchmal ist bei den herrschenden Minustemperaturen aber ein wenig Geduld gefragt. Auf dem Weg zu den zwei Beobachtungshütten «Hides» knirscht der gefrorene Schnee unter den Füssen. Die Wasserflächen sind mit einer feinen Eisschicht überzogen, das Schilf streckt seine mit Raureif überzogenen Stengel in die Höhe. «Normalerweise ist hier alles voller Enten», weiss Exkursionsleiterin Rosemarie Cornier. «Doch weil jetzt alles zugefroren ist, sind keine da.» Auf der anderen Seite des Rieds haben die Anwesenden dann mehr Glück. Hier ist das Gewässer offen. Man entdeckt einheimische Stockenten, die hier brüten, und Wintergäste wie Schnatterenten, Pfeifenten und Krickenten. «Hier finden die Enten Nahrung», weiss Cornier.

Einige Möwen ziehen ihre Runden, während ein Rotmilan majestätisch über dem Neeracherried kreist. Amseln tun sich gütlich an den Beeren des Ligusters. Von den Beeren hat es diesen Winter immer noch mehr als genug. Wie wichtig diese für die Vögel sind, unterstreicht die Fachfrau mit ihrem Hinweis, wonach man keinen giftigen Kirschloorber in den Gärten pflanzen sollte. «Sondern eben viel lieber einheimische Sträucher wie Ligusterstauden oder Pfaffenhütchen.»

Eine der Teilnehmerinnen sichtet ein Rotkehlchen. «Im Sommer fressen diese Vögel Spinnen, im Winter stellen sie ihre Nahrung auf Beeren um», kommt postwendend die Erklärung der Leiterin.

Einige Störche bleiben hier

Inmitten der leicht zugefrorenen Erde sichtet man schliesslich vier Störche auf dem Acker, welche nach Würmern und Käfern stochern. «Früher zogen die Störche zum Überwintern weit nach Afrika. Inzwischen geht die Reise oftmals nur nach Nordafrika oder der Iberischen Halbinsel. Aufgrund der wärmeren Winter bleiben viele oft auch hier.»

(Zürcher Unterländer)