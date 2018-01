Dem Lotsendienst droht das Ende

Verkehrserziehung durch die Kapo

Der Verkehrslotsendienst ist eine Däl­liker Eigenheit. Keine andere Furttaler Gemeinde kennt dieses Angebot. Da der Schulweg in der Verantwortung der Eltern liegt, organisieren die Erziehungsberechtigten in vielen Gemeinden selber eine Begleitung. Oder aber die Fussgängerstreifen auf dem Schulweg verfügen über eine Ampelanlage. So etwa in Otelfingen. Weiter weist man vielerorts darauf hin, dass man mit der Verkehrserziehung durch die Polizei, bei der das Verhalten im Strassenverkehr und die schwierigen Punkte des Schulwegs mit den Kindern thematisiert werden, sehr gute Erfahrungen mache. In Boppelsen ist das Thema Verkehrslotsen im Elternforum zwar schon aufgekommen, weiter verfolgt wurde es bis jetzt aber nie. Dies unter anderem deshalb, weil die Politische Gemeinde zurzeit ohnehin an der Ausarbeitung des neuen Verkehrskonzepts ist.



Auch in Buchs hat es bis dato kein Angebot dieser Art gegeben. Würden sich aber Freiwillige melden, so wäre dies willkommen. Beat Vogt, Buchser Schulpflegepräsident, sagt: «Ein grosses Problem sind die Elterntaxis, also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Liesse sich dieses Problem durch einen Lotsendienst eindämmen, würde ich dies sehr begrüssen.» Auch Regensdorf kennt keinen Dienst dieser Art, dennoch hat es in der grössten Furttaler Gemeinde vor gut zwei Jahren eine spezielle Form der Unterstützung auf dem Schulweg gegeben – wenn auch nur vorübergehend. Als 2015 der Kindergarten Roos neu gebaut wurde und die Kinder temporär ins Schulhaus Ruggenacher einquartiert werden mussten, gingen sie per Pedibus – also mit dem Schulbus auf Füssen – zur Schule.