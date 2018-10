Dem Mammut auf der Spur

Die Bohrungen des aktuellen Forschungsprojekts in Niederweningen sollen Proben der oberen Seeablagerungen und der Torfschichten des ehemaligen Gletschersees im Wehntal liefern. Dafür bekannt geworden ist das Gebiet durch die Funde von Mammutknochen in den 1890er Jahren beim Bau der Wehntalbahn. Gemäss Heinz Furrer, Gesamtleiter des Projekts, ist nicht zu erwarten, dass grössere Fossilien von Eiszeittieren entdeckt werden.Vielmehr geht man davon aus, in der tiefer liegenden Torfschicht, die vermutlich Ende der letzten Zwischeneiszeit entstanden ist, Pollen, Schnecken und kleine Muscheln zu finden.

Bohrungen bis Ende Oktober

Durch die genaue Analyse dieses Materials mit neuesten Methoden wird versucht, eine genauere zeitliche Einstufung der Ablagerungen zu erfassen. Zudem will man den Klimawandel am Ende der vorletzten Eiszeit, während der letzten Warmzeit und zu Beginn der letzten Kaltzeit klären.

Neben Heinz Furrer, ehemaliger Kurator des Paläontologischen Museums der Universität Zürich und wissenschaftlicher Berater des Mammutmuseums in Niederweningen, ist auch Hans Rudolf Graf am Projekt beteiligt. Er ist geologischer Leiter und ebenfalls langjähriger Experte für die Programme des Museums.

Wissenschaftliche Fachleute ergänzen das Team, um das genaue Alter der bis zu 150 000 Jahre alten und See- und Sumpfablagerungen zu bestimmen. Die Bohrungen werden voraussichtlich Ende Oktober beendet sein. Die Untersuchungen der Bohrkerne und Proben sowie die Analysen von Samen, Hölzern und Käfern dauert bis mindestens Mitte nächsten Jahres. (red)