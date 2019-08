Dem Riesenpuck auf dem Kreisel droht nach fünf Jahren der Sudden Death

Der kantonalen Baudirektion ist der Riesenpuck auf dem Kreisel an der Schaffhauserstrasse in Kloten ein Dorn im Auge. Sie würde das Monument des EHC Kloten nach Ablauf der befristeten Bewilligung von Ende September nur weiter dulden, wenn das Logo des Eishockeyvereins entfernt wird (Ausgabe vom 23. August). Dies wird der Klotener Stadtrat am kommenden Dienstag dem Parlament erklären. Denn auf der Traktandenliste steht die Beantwortung von Rico Käsers (SVP) Postulat «Weiterbestand des Puck-Kunstwerkes». Neben Käser haben 13 weitere Gemeinderäte Klotens den Vorstoss unterzeichnet. Sie fordern, dass der Stadtrat alles unternehmen soll, um sich bei den zuständigen kantonalen Stellen nochmals mit Nachdruck für eine möglichst unbefristete Verlängerung der Bewilligung einzusetzen.

In seiner Antwort hält der Stadtrat fest, dass ihn die Begründung des Kantons, dass das EHC-Logo als Werbung taxiert werde, nicht wirklich überzeuge. Das Logo zu entfernen und zum Beispiel durch einen symbolischen Eishockeyspieler zu ersetzen, wie dies Baudirektor Martin Neukom vorschlage, müsse erst mit der Eigentümerin des Pucks, der EHC Kloten Sport AG, abgesprochen werden. Insgesamt sehe der Stadtrat angesichts der rechtlichen Ausgangslage keine weiteren Möglichkeiten, um den Puck-Kreisel in der heutigen Form zu erhalten.

«Wir werden dafür kämpfen, dass der Puck in seiner heutigen Form erhalten bleibt.»Mike Schälchli, Vizepräsident EHC Kloten

Wie der «Klotener Anzeiger» in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, will der EHC Kloten am Puck auf dem Kreisel sowie am Standort nichts ändern. «Wir werden dafür kämpfen, dass der Puck in seiner heutigen Form erhalten bleibt», wird Mike Schälchli, Vizepräsident des EHC Kloten, im Artikel zitiert. Zudem stehe der Riesenpuck im Kreisel am richtigen Ort und sei mehr als lediglich ein drei Tonnen schweres Ding – nämlich ein Kunstwerk. Der Künstler lege auch Wert darauf, dass der Puck nicht verändert werde.

Zur Erinnerung: Das kantonale Tiefbauamt hatte 2014, als der EHC Kloten sein 80-jähriges Bestehen feierte, den Riesenpuck auf dem Kreisel bewilligt. 2015 wurde das EHC-Monument im Kreisel platziert. Im Oktober 2017 wurde die Bewilligung um zwei Jahre verlängert. Nun – fünf Jahre später – droht dem Kreiselschmuck der plötzliche Tod.

Verbot für Glimmstengel auf Spiel- und Sportplätzen

Ebenfalls auf der Traktandenliste vom Dienstag steht die Motion «Rauchverbot auf den öffentlichen Spiel- und Sportplätzen der Stadt Kloten» von Belinda Mastev (Grüne). Zusammen mit den Parteikollegen Reto Schindler und Fabienne Kühnis fordert sie, dass der Stadtrat eine Strategie zur Umsetzung erarbeite und die notwendigen Massnahmen zur Durchsetzung des Rauchverbotes einleite.

Kloten wäre damit eine von vielen Städten in der Schweiz, welche die Zeichen der Zeit erkannt haben. Chur war 2008 die erste Stadt, die Raucher von öffentlichen Spielplätzen verbannte. Im Kanton Zürich dürfte Dietikon diese Vorreiterrolle einnehmen. Denn Anfang Februar hat das dortige Stadtparlament dem Stadtrat diskussionslos eine Motion überwiesen, welche ein Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen verlangt.

Blutspenden sollen gratis in den Stadtsaal

An der Sitzung wird der Stadtrat auch das Postulat «Keine Kosten für gemeinnützige Organisationen in städtische Infrastrukturen» beantworten. Tim Häfliger (EVP) hat im Vorstoss den Stadtrat gebeten zu prüfen, ob «gemeinnützige Organisationen ohne kommerziellen Zweck» den Stadtsaal und Sitzungszimmer zum Nulltarif (Tarifgruppe D) mieten können und – falls dies nicht möglich sei – die Stadt Kloten die Kosten für die Saalmiete der Blutspenden vollständig übernehmen könne.

Der Stadtrat hält dazu fest, «dass eine grundsätzliche Gebührenbefreiung aller steuerbefreiten Institutionen nicht im Sinne der Stadt Kloten sein kann». Mit der Anwendung von Tarif C sei heute bereits lediglich ein Teil der entstehenden eigenen Kosten gedeckt. Zudem würde eine generelle Übernahme der Kosten für die Saalmiete alleine der Blutspende-Anlässe dem Prinzip der Gleichbehandlung von Institutionen widersprechen.

Daneben wird sich das Parlament mit der Revision der Gemeindeordnung und des Geschäftsreglements mit der Wahl der Arbeitsgruppe beschäftigen müssen.