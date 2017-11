Dem Schulbudget bläst ein eisiger Kommissionswind entgegen

Kommenden Donnerstag findet in Weiach die Gemeindeversammlung statt. Dabei gelangt auch der Voranschlag 2018 der Primarschulgemeinde zur Abstimmung. Wie die Schulpflege in ihren Erläuterungen festhält, werden die Ausgaben nächstes Jahr um gut 400 000 Franken höher ausfallen. Grössere Schülerzahlen und zusätzliche Schulklassen sowie höhere Ausgaben für die Schulliegenschaften seien der Grund für die Mehrausgaben. Die Pflege beantragt deshalb eine Erhöhung ihres Steuerfussanteils um 5 Punkte auf 52 Prozent.

Weiach wächst weiter

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Weiach ist in letzter Zeit aufgrund reger Bautätigkeit stark angestiegen. Wie Gemeindeschreiber Peter Wunderli auf Anfrage erklärt, nahm die Weiacher Bevölkerung in den vergangenen drei bis vier Jahren um rund 700 Personen auf heute 1745 zu. Allein in diesem Jahr wuchs die Einwohnerzahl um 274 Personen. Und noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht, wie die zahlreichen Profilstangen zeigen.

Trotzdem stellt sich die Rechnungsprüfungskommission (RPK) gegen das vorliegende Schulbudget und die Steuerfusserhöhung. Sie beantragt der Gemeindeversammlung, «das Budget 2018 der Schulgemeinde zurückzuweisen und der Schulgemeindeversammlung in korrigierter Form erneut vorzulegen. Entsprechend ist der Steuerfuss mit der erneuten Vorlage des Budgets zu beschliessen», schreibt die Kommission in ihrem Bericht.

Ihren Entscheid begründet die RPK damit, dass im Posten Liegenschaften Aufwendungen für baulichen Unterhalt enthalten seien, «die weder notwendig noch dringlich sind. Das Prinzip der Sparsamkeit ist verletzt», urteilt die Behörde. Zudem seien im Aufgabenbereich Liegendschaften Lohnkosten von rund 200 000 Franken enthalten. Die Lohnkosten seien seit 2014 um 100 Prozent gestiegen. Es fehle an Transparenz. «Nach Meinung der RPK liegt bei Schaffung neuer Stellen und Erhöhung des Stellenplans die Kompetenz bei der Gemeindeversammlung. Dies weil jährlich wiederkehrende Mehrkosten entstehen und es ausserhalb der Finanzkompetenz der Behörde liegt», heissts in der Weisung.

Zudem seien die in der Investitionsrechnung aufgenommenen Ausgaben von insgesamt gut 300 000 Franken, die für eine Schulraumerweiterung und für Mobiliar ausgewiesen seien, «vor der Realisierung, aufgrund der Finanzkompetenz, durch das zuständige Organ mit Objektkredit bewilligen zu lassen. Auch würden Informationen fehlen, wie die langfristige Planung aussehe und wie diese finanziert werden solle.

«Ein trauriges Signal»

Marco Lobsiger, der Präsident der Primarschulpflege Weiach, will zu den von der RPK bemängelten Punkten noch nicht im Detail Stellung beziehen: «Wir werden an der Gemeindeversammlung darauf eingehen und argumentieren, warum die fünf zusätzlichen Steuerprozente nötig sind.»

«Wir haben die sachliche Richtigkeit des Budgets abklären lassen und führen nun weitere Abklärungen durch. Es wäre ein trauriges Signal, wenn die Gemeindeversammlung die fünf zusätzlichen Steuerprozente der Schule verweigern und so der Schulpflege Steine in den Weg legen würde», sagt Lobsiger. Aufgrund des explosiven Wachstums der Gemeinde brauche die Schule einfach mehr Raum. «Bei einer Ablehnung werden wir möglicherweise eine Lösung mit Provisorien suchen müssen. Mittelfristig dürfte das für die Steuerzahler teurer werden», sagt der Schulpflegepräsident und ergänzt: «Es ist eine leidige Geschichte und inakzeptabel, dass die RPK vor ihrem Entscheid nicht mit uns geredet, sondern uns einfach vor vollendete Tatsachen gestellt hat.»

Die rege Bautätigkeit führe in Weiach zu einer explosiven Zunahme von Einwohnerinnen und Einwohnern. Der praktisch wöchentliche Zuzug mache eine rasche Aktion nötig und bedinge eine seriöse Budgetplanung. Ansonsten treffe es die Kinder zuerst. «Es wäre auch ein schlechtes Signal der Gemeinde, die sich gerne familienfreundlich gibt», sagt Lobsiger. Vor der Budgetierung erstelle die Schulpflege jeweils eine mittelfristige Planung, gemeinsam mit der politischen Gemeinde und einer externen Beratungsstelle.

10 Prozentpunkte weniger

Auch die politische Gemeinde Weiach legt ihr Budget zur Genehmigung vor. Die Rechnung 2017 werde voraussichtlich um rund 770 000 Franken besser abschliessen als budgetiert. Dies vor allem wegen den erheblichen Mehreinnahmen bei den Kiesentschädigungen und den Grundstückgewinnsteuern. Wie Gemeindeschreiber Peter Wunderli erklärt, sieht auch die finanzielle Zukunft für die Gemeinde gut aus. Die Wohnbautätigkeit wird noch eine Weile anhalten und der Kiesabbau habe nun gemeindeeigenes Land erreicht, was grössere Einnahmen generiere. Aus diesen Gründen beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss um 10 Prozentpunkte auf neu 13 Prozent zu senken. Die RPK empfiehlt Annahme.

Falls die Budgets, wie von den einzelnen Behörden beantragt, angenommen werden, dürfte der Weiacher Gesamtsteuerfuss 89 Prozent betragen – 5 Prozent weniger als im Vorjahr.

(Zürcher Unterländer)