Dem Surfsee steht noch eine politische Hürde im Weg

Nachgefragt

Walter Häni, Direkter Anwohner der geplanten Surfanlage

Mehr oder weniger vor Ihrer Haustür soll ein Surfpark entstehen: eine Grünanlage mit Sportmöglichkeiten für die Bevölkerung und das ganz ohne Steuergelder. Warum haben Sie Vorbehalte gegen diese Pläne?

Walter Häni: Ich bin nicht grundsätzlich ein Gegner dieser Anlage, für mich ist im Moment einfach noch vieles unklar. Ich brauche Fakten, um mich klar positionieren zu können. Mir fehlen bis jetzt konkrete Antworten – im Moment ist das Ganze nicht greifbar.

Welche Fragen sind für Sie denn ungeklärt?

Wir Anwohner wissen zum Beispiel nicht, wie der Lärmwert zustande kommt. Man hat uns gesagt, der Wert liege bei uns auf dem Balkon bei 40 Dezibel. Wie wurde dieser berechnet? Ist das Schallleistungs- oder Schalldruckpegel? Und welcher Lärm entsteht zusätzlich durch die Besucher? Die zweite grosse Frage betrifft den Wassernebel, der durch die brechenden Wellen entsteht. Begünstigt durch die Westorientierung unserer Siedlung wird sich zusammen mit dem bereits jetzt in der Luft liegenden Dreck der Firma Kibag ein Belag bilden, der sich auf den Fassaden und Balkonen im Hofacker-Quartier ablagert. Was gedenken die Verantwortlichen dagegen zu machen?

Haben Sie sich mit solchen Fragen bereits an die Verantwortlichen gewendet?

Ja klar, doch die Antworten sind weiterhin ausstehend. Bei vielen Fragen heisst es, das werde dann im Umweltverträglichkeitsbericht beantwortet – auf diesen warten wir nun aber schon lange. Solche offenen Fragen hinterlassen ein gewisses Missbehagen.

Können Sie dem geplanten Park aber auch etwas Positives abgewinnen?

Ja, es ist toll, wenn für die Jungen etwas gemacht wird. Und auf dem Plan sieht ja auch alles super aus. Wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich ein Gegner.

Als direkter Anwohner der Sportanlage Wisacher sind Sie sich ja sportliche Aktivitäten gewohnt. Wo wenn nicht hier wäre eine solche Anlage passend?

Wenn die Verantwortlichen sagen, dass Sie auch viele Personen aus dem Ausland (50% von 180 000 Park-Benutzern) anlocken wollen, frage ich mich schon, ob der Standort in Regensdorf der Richtige ist. Wäre ein Ort direkt beim Flughafen nicht passender? Und was den geplanten Standort beim Wisacher betrifft: Warum prüft man nicht eine Verschiebung der Parzelle nach Nordwesten? Dorthin wo jeweils die Furttalmesse stattfindet? Der Park wäre somit weiter entfernt vom Wohngebiet und der Verkehr würde nicht durchs Quartier führen. Die Furttalmesse würde sich auch im Zentrum von Regensdorf gut machen.

Der Verein Waveup und der Gemeinderat sind davon überzeugt, dass der Surfpark beste Werbung und ein enormer Standortvorteil für Regensdorf und das gesamte Furttal wäre. Sehen Sie das anders?

Das sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube nicht, dass die positive Ausstrahlung des Parks – mal abgesehen von der Surfszene – besonders gross sein wird. Vielmehr befürchte ich, dass wir in Zukunft in der Region unter noch mehr Verkehr leiden werden. Wir sind ja jetzt schon am Anschlag. Zwar ist ein Parkhaus geplant, doch wie wird verhindert, dass die Autos bei uns im Quartier parkieren, wie dies bei grösseren Veranstaltungen im Wisacher heute schon der Fall ist? Martina Cantieni